Не ждите зря: в Днепре популярный трамвай будет заканчивать работу раньше

В Днепре один из трамваев два дня будет заканчивать работу раньше.

Об этом было предупреждено в департаменте транспорта.

17 и 18 октября 2022 года трамваи №15 будут заканчивать свою работу раньше. Последние отправления с конечных остановок:

от Железнодорожного вокзала в 20 час. 37 мин.

от улицы Криворожская в 21 час. 07 мин.

Изменения связаны с ремонтом пути по просп. Ивана Мазепы на участке от ул. Авиационная до ул. Морской Пехоты. Учитывайте, если планируете поездку в это время.

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