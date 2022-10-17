Не ждите зря: в Днепре популярный трамвай будет заканчивать работу раньше

Об этом было предупреждено в департаменте транспорта.
17 и 18 октября 2022 года трамваи №15 будут заканчивать свою работу раньше. Последние отправления с конечных остановок:
Изменения связаны с ремонтом пути по просп. Ивана Мазепы на участке от ул. Авиационная до ул. Морской Пехоты. Учитывайте, если планируете поездку в это время.
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