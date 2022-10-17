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Не ждите зря: в Днепре популярный трамвай будет заканчивать работу раньше

Сегодня 14:32
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В Днепре один из трамваев два дня будет заканчивать работу раньше.

Новости Днепра про Не ждите зря: в Днепре популярный трамвай будет заканчивать работу раньше

Об этом было предупреждено в департаменте транспорта.

17 и 18 октября 2022 года трамваи №15 будут заканчивать свою работу раньше. Последние отправления с конечных остановок:

  • от Железнодорожного вокзала в 20 час. 37 мин.
  • от улицы Криворожская в 21 час. 07 мин.

Изменения связаны с ремонтом пути по просп. Ивана Мазепы на участке от ул. Авиационная до ул. Морской Пехоты. Учитывайте, если планируете поездку в это время.

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Новости Днепра про Не ждите зря: в Днепре популярный трамвай будет заканчивать работу раньшеУкраїнська Новости Днепра про Не ждите зря: в Днепре популярный трамвай будет заканчивать работу раньшеРусский

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