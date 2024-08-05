Не ждите зря: в Днепре некоторые маршрутки изменят конечные остановки, а троллейбусы будут ехать иначе

Об этом сообщили в департаменте транспорта ДМР.
Продолжаются работы на Соборной площади, из-за чего 5 августа с 13:00 до 14:30 будут действовать следующие изменения:
Также с 21:00 будет приостановлено движение трамваев по пл. Соборный. В связи с этим маршрут №1 будет курсировать по двум направлениям:
Последние отправления по конечным остановкам по привычному маршруту:
Это связано с ремонтными работами трамвайного пути на пл. Соборный.
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