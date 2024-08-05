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  • Не ждите зря: в Днепре некоторые маршрутки изменят конечные остановки, а троллейбусы будут ехать иначе

Не ждите зря: в Днепре некоторые маршрутки изменят конечные остановки, а троллейбусы будут ехать иначе

Сегодня 11:55
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В Днепре 5 августа транспорт будет временно курсировать иначе.

Новости Днепра про Не ждите зря: в Днепре некоторые маршрутки изменят конечные остановки, а троллейбусы будут ехать иначе

Об этом сообщили в департаменте транспорта ДМР.

Продолжаются работы на Соборной площади, из-за чего 5 августа с 13:00 до 14:30 будут действовать следующие изменения:

  • троллейбус №1 будет курсировать от ул. Независимости до просп. Леси Украинки;
  • троллейбусы №4, №6, №10, «Б» будут следовать через просп. Дмитрия Яворницкого, без заезда на пл. Соборную;
  • троллейбусы №9, №16, №21 будут курсировать в Университет науки и технологий;
  • конечная остановка автобусов №109К и №127 временно будет на просп. Дмитрия Яворницкого в районе Исторического музея;
  • автобус №87Б будет следовать через просп. Дмитрия Яворницкого, без заезда на пл. Соборную.

Также с 21:00 будет приостановлено движение трамваев по пл. Соборный. В связи с этим маршрут №1 будет курсировать по двум направлениям:

  • Железнодорожный вокзал – просп. Дмитрия Яворницкого – ул. Центральная;
  • Железнодорожный вокзал – ул. 128-й Бригады Теробороны – ул. Львовская – ул. Владимира Антоновича – просп. Леси Украинки – ул. Святослава Храброго – ул. Архитектора Олега Петрова – ул. Севастопольская – Университет науки и технологий.

Последние отправления по конечным остановкам по привычному маршруту:

  • от Железнодорожного вокзала в 20:27;
  • от Университета науки и технологий в 20:59.

Это связано с ремонтными работами трамвайного пути на пл. Соборный.

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Новости Днепра про Не ждите зря: в Днепре некоторые маршрутки изменят конечные остановки, а троллейбусы будут ехать иначеУкраїнська Новости Днепра про Не ждите зря: в Днепре некоторые маршрутки изменят конечные остановки, а троллейбусы будут ехать иначеРусский

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