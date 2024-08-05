Не ждите зря: в Днепре некоторые маршрутки изменят конечные остановки, а троллейбусы будут ехать иначе

В Днепре 5 августа транспорт будет временно курсировать иначе.

Об этом сообщили в департаменте транспорта ДМР.

Продолжаются работы на Соборной площади, из-за чего 5 августа с 13:00 до 14:30 будут действовать следующие изменения:

троллейбус №1 будет курсировать от ул. Независимости до просп. Леси Украинки;

троллейбусы №4, №6, №10, «Б» будут следовать через просп. Дмитрия Яворницкого, без заезда на пл. Соборную;

троллейбусы №9, №16, №21 будут курсировать в Университет науки и технологий;

конечная остановка автобусов №109К и №127 временно будет на просп. Дмитрия Яворницкого в районе Исторического музея;

автобус №87Б будет следовать через просп. Дмитрия Яворницкого, без заезда на пл. Соборную.

Также с 21:00 будет приостановлено движение трамваев по пл. Соборный. В связи с этим маршрут №1 будет курсировать по двум направлениям:

Железнодорожный вокзал – просп. Дмитрия Яворницкого – ул. Центральная;

Железнодорожный вокзал – ул. 128-й Бригады Теробороны – ул. Львовская – ул. Владимира Антоновича – просп. Леси Украинки – ул. Святослава Храброго – ул. Архитектора Олега Петрова – ул. Севастопольская – Университет науки и технологий.

Последние отправления по конечным остановкам по привычному маршруту:

от Железнодорожного вокзала в 20:27;

от Университета науки и технологий в 20:59.

Это связано с ремонтными работами трамвайного пути на пл. Соборный.

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