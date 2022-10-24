Не ждите зря: в Днепре 19 трамвай поедет в ДЕПО раньше

Об этом предупредили в департаменте транспорта Днепровского горсовета.
24 октября 2022 года трамваи №19 закончат свою работу раньше. Последние отправления с конечных становок:
– от пл. Старомостова в 19 час. 15 мин.;
— от ж/м Левобережный-3 в 20 час. 32 мин.
Изменения связаны с ремонтом колеи на Кайдакском мосту.
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