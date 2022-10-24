Не ждите зря: в Днепре 19 трамвай поедет в ДЕПО раньше

24 октября 2022 года трамваи №19 закончат свою работу раньше. Последние отправления с конечных становок:

Об этом предупредили в департаменте транспорта Днепровского горсовета.

В Днепре снова изменения в работе трамвая 19.

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