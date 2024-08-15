Не ждите зря: в Днепре 15 августа ряд трамваев закончит работу раньше

Сегодня, 15 августа, в Днепре трамваи №1, №5, №6, №9, №11, №12, №15, №17 закончат свою работу раньше. Это связано с ремонтом трамвайного пути по проспекту Леси Украинки на участке от улицы Степана Бандеры до бульвара Батальона Днепр.
Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».
Итак, сегодня последние отправления указанных маршрутов будут проходить по временно измененному графику:
Учитывайте вышеуказанную информацию при планировании своих поездок и не ждите зря.
Напомним, сегодня мы писали об измененных маршрутах и перенесенных остановках: как работает общественный транспорт в Днепре 15 августа.
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