Не ждите зря: в Днепре 15 августа ряд трамваев закончит работу раньше

Произошли изменения в графиках работы ряда трамваев в Днепре.

Сегодня, 15 августа, в Днепре трамваи №1, №5, №6, №9, №11, №12, №15, №17 закончат свою работу раньше. Это связано с ремонтом трамвайного пути по проспекту Леси Украинки на участке от улицы Степана Бандеры до бульвара Батальона Днепр.

Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».

Итак, сегодня последние отправления указанных маршрутов будут проходить по временно измененному графику:

№1 от Железнодорожного вокзала о 21:47 ; от Университета науки и технологий в 21:39 .

от Железнодорожного вокзала о ; от Университета науки и технологий в . №5 от ж/м Западный о 21:11 ; от Университета науки и технологий о 20:35 .

от ж/м Западный о ; от Университета науки и технологий о . №6 от пл. Старомостовой о 21:28 .; от Института минеральных ресурсов в 21:48 .

от пл. Старомостовой о .; от Института минеральных ресурсов в . №9 от пл. Старомостовой о 20:51 ; от Мясокомбината о 21:33 .

от пл. Старомостовой о ; от Мясокомбината о . №11 от Железнодорожного вокзала о 20:59 ; от ДМЗ в 21:34 .

от Железнодорожного вокзала о ; от ДМЗ в . №12 от пл. Старомостовой о 21:00 ; от Завода Металлоизделий в 21:17 .

от пл. Старомостовой о ; от Завода Металлоизделий в . №15 от Железнодорожного вокзала о 21:25 ; от ул. Криворожской о 21:54 .

от Железнодорожного вокзала о ; от ул. Криворожской о . №17 от пл. Старомостовой о 21:38; от ул. Николая Руденко в 21:56.

Учитывайте вышеуказанную информацию при планировании своих поездок и не ждите зря.

Напомним, сегодня мы писали об измененных маршрутах и ​​перенесенных остановках: как работает общественный транспорт в Днепре 15 августа.

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