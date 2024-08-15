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Не ждите зря: в Днепре 15 августа ряд трамваев закончит работу раньше

Сегодня 12:11
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Произошли изменения в графиках работы ряда трамваев в Днепре.

Новости Днепра про Не ждите зря: в Днепре 15 августа ряд трамваев закончит работу раньше

Сегодня, 15 августа, в Днепре трамваи №1, №5, №6, №9, №11, №12, №15, №17 закончат свою работу раньше. Это связано с ремонтом трамвайного пути по проспекту Леси Украинки на участке от улицы Степана Бандеры до бульвара Батальона Днепр.

Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».

Итак, сегодня последние отправления указанных маршрутов будут проходить по временно измененному графику:

  • №1 от Железнодорожного вокзала о 21:47; от Университета науки и технологий в 21:39.
  • №5 от ж/м Западный о 21:11; от Университета науки и технологий о 20:35.
  • №6 от пл. Старомостовой о 21:28.; от Института минеральных ресурсов в 21:48.
  • №9 от пл. Старомостовой о 20:51; от Мясокомбината о 21:33.
  • №11 от Железнодорожного вокзала о 20:59; от ДМЗ в 21:34.
  • №12 от пл. Старомостовой о 21:00; от Завода Металлоизделий в 21:17.
  • №15 от Железнодорожного вокзала о 21:25; от ул. Криворожской о 21:54.
  • №17 от пл. Старомостовой о 21:38; от ул. Николая Руденко в 21:56.

Учитывайте вышеуказанную информацию при планировании своих поездок и не ждите зря.

Напомним, сегодня мы писали об измененных маршрутах и ​​перенесенных остановках: как работает общественный транспорт в Днепре 15 августа.

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