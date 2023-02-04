Не заметил в темноте: в Днепре водитель Jeep сбил двух девушек

Как рассказал водитель, он не заметил девушек в темноте из-за недостаточного освещения. На одежде пострадавших не было светоотражающих элементов, также они не пользовались фонариком.

В пятницу, 3 февраля, на улице Надежды Алексеенко в Днепре произошла авария. Водитель на автомобиле марки Jeep сбил на переходе двух девушек.

В субботу, 4 февраля, в Днепре на маршрутах электротранспорта работают…

В Каменском Днепропетровской области с предприятия по изготовлению лакокрасочной продукции…

В субботу, 4 февраля, на улице Зеленая села Всесвятское Новомосковского…

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