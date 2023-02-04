Не заметил в темноте: в Днепре водитель Jeep сбил двух девушек

Приблизительное время ДТП — 19:00, пишет «Информатор Днепр».
Как рассказал водитель, он не заметил девушек в темноте из-за недостаточного освещения. На одежде пострадавших не было светоотражающих элементов, также они не пользовались фонариком.
Девушек госпитализировали в больницу. Правоохранители устанавливают детали аварии.
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