Не забудьте взять зонтик: на Днепропетровщине объявили штормовое предупреждение

Почти во всех областях Украины, включая Днепропетровскую, предполагается дождь, гроза и сильный ветер.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр на официальном сайте.

В Днепропетровской области объявили потенциально опасный уровень погодных условий, поэтому следует следить за сообщениями о возможном дальнейшем усложнении погодных условий.

Сегодня, 5 июня, почти весь день в Днепре и области будет идти дождь — грозу прогнозируют с 00:00 до 23:59, ветер будет достигать 15-20 м/с, местами возможен град с девяти утра до десяти вечера.

В связи с этим сегодня можно часто слышать гром — рекомендуем во время воздушных тревог следить за официальными сообщениями насчет атак врага.

Напомним, сегодня мы писали, что в Днепре будет жарко, но возможен дождь.

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