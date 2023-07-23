Не выходит на связь: в Днепре разыскивают пропавшую 17-летнюю девушку

Несовершеннолетняя днепрянка исчезла в Шевченковском районе города. Ранее она жила в Новокодакском районе.
Об этом пишет пресс-служба полиции Днепропетровской области.
Сейчас 17-летняя Евгения не выходит на связь, ее местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшей: рост около 170 см, темные волосы до лопаток, серые глаза. Имеет тату на руке с изображением буквы «А».
Всем, кто владеет какой-либо информацией о месте пребывания девушки, 2006 года рождения, просьба сообщить в полицию по телефонам: 102, (096) 884 83 94.
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