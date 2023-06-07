Не выдержало сердце: в Каменском умер солдат ВСУ, который был в отпуске

Светлая память!

31 мая в Каменском, находясь в отпуске, умер 47-летний солдат ВСУ Александр Шевченко. У защитника не выдержало сердце.

Об этом сообщил городской голова Андрей Белоусов.

Александр родился 29 сентября 1975 года в Днепродзержинске. В 1993-м окончил ПТУ №24. С начала июня прошлого года защищал украинскую землю от российских оккупантов.

У него остались дочь, родители и брат.

Похоронят воина завтра, 8 июня, в 12:00 на Аллее Героев кладбища по улице Весенней.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя! Вечная слава!

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