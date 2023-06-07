Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Не выдержало сердце: в Каменском умер солдат ВСУ, который был в отпуске

Сегодня 16:59
просмотров

Светлая память!

Новости Днепра про Не выдержало сердце: в Каменском умер солдат ВСУ, который был в отпуске

31 мая в Каменском, находясь в отпуске, умер 47-летний солдат ВСУ Александр Шевченко. У защитника не выдержало сердце.

Об этом сообщил городской голова Андрей Белоусов.

Александр родился 29 сентября 1975 года в Днепродзержинске. В 1993-м окончил ПТУ №24. С начала июня прошлого года защищал украинскую землю от российских оккупантов.

У него остались дочь, родители и брат.

Похоронят воина завтра, 8 июня, в 12:00 на Аллее Героев кладбища по улице Весенней.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя! Вечная слава!

Читайте также:

Новости Днепра про Не выдержало сердце: в Каменском умер солдат ВСУ, который был в отпускеУкраїнська Новости Днепра про Не выдержало сердце: в Каменском умер солдат ВСУ, который был в отпускеРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре на Грушевского мужчина попал под колеса Skoda: ему раздавило голову
    Новости Днепра
    Сегодня 14:59
    В Днепре на Грушевского мужчина попал под колеса Skoda: ему раздавило голову

    Сегодня, 7 июня, на улице Грушевского в Днепре произошла смертельная…

    «Заложила» взрывчатку в больнице: в Кривом Роге поймали «минерку»
    Новости Днепра
    Сегодня 13:11
    «Заложила» взрывчатку в больнице: в Кривом Роге поймали «минерку»

    В Кривом Роге снова "минировали" больницу.

    В селе на Днепропетровщине массовый мор рыбы из-за последствий подрыва Каховской ГЭС
    Новости Днепра
    Сегодня 12:04
    В селе на Днепропетровщине массовый мор рыбы из-за последствий подрыва Каховской ГЭС

    Сотни рыбы валяются на земле.

    Житель Днепропетровщины шпионил за самолетами ВСУ за 4 тысячи гривен
    Новости Днепра
    Сегодня 10:58
    Житель Днепропетровщины шпионил за самолетами ВСУ за 4 тысячи гривен

    В Днепропетровской области задержали мужчину, который шпионил за ВСУ.

    Последние новости

    Обзор парков АНД-района Днепра: где погулять у озера, а где есть горки и песочницы для детей (ПЕРЕЧЕНЬ)
    Обзор парков АНД-района Днепра: где погулять у озера, а где есть горки и песочницы для детей (ПЕРЕЧЕНЬ)

    Днепр – промышленный город, но для удобства жителей  зеленые зоны тут обустраивают среди домов и на набережной реки. В парках и скверах можно заниматься спортом, отправить детей на площадку, качели или в песочницу, а самом отдыхать на лавочках.

    Сегодня 17:12
    просмотров
    «Это не россияне»: астротаролог из Днепра оскандалилась, обвинив Украину в подрыве ГЭС
    «Это не россияне»: астротаролог из Днепра оскандалилась, обвинив Украину в подрыве ГЭС

    Ей пришлось извиняться.

    Сегодня 16:41
    просмотров
    На днях общины Никопольщины могут остаться без воды из-за стремительного обмеления водохранилища
    На днях общины Никопольщины могут остаться без воды из-за стремительного обмеления водохранилища

    Вероятно, уже послезавтра подача воды полностью прекратится.

    Сегодня 15:38
    просмотров
    На полтора месяца перекроют одну из улиц в центре Днепра: детали
    На полтора месяца перекроют одну из улиц в центре Днепра: детали

    В Днепре перекроют улицу в центре города.

    Сегодня 15:02
    просмотров
    В Днепре на Грушевского мужчина попал под колеса Skoda: ему раздавило голову
    В Днепре на Грушевского мужчина попал под колеса Skoda: ему раздавило голову

    Сегодня, 7 июня, на улице Грушевского в Днепре произошла смертельная авария.

    Сегодня 14:59
    2
    просмотров
    Был дом с башней и шпилем: сколько сейчас стоит купить квартиру в бывшей гостинице в Днепре
    Был дом с башней и шпилем: сколько сейчас стоит купить квартиру в бывшей гостинице в Днепре

    Большая часть старинных домов Днепра сегодня выглядит иначе, чем их задумывали архитекторы. Причина, по которой так получилось – Вторая мировая война – во время боев за город многие здания сильно пострадали, и их нерадивое восстановление – дома перестраивали, «обезличивали» фасады,…

    Сегодня 14:44
    просмотров
    В селах на Днепропетровщине массово мрет рыба: какими будут убытки
    В селах на Днепропетровщине массово мрет рыба: какими будут убытки

    В профильном министерстве назвали предварительные цифры ущерба, который понесет отрасль рыболовства из-за разрушения Каховской ГЭС и обмеления водоемов

    Сегодня 14:05
    просмотров
    ТОП-11 мест для пробежки в Днепре: балки, парки и стадионы
    ТОП-11 мест для пробежки в Днепре: балки, парки и стадионы

    Сегодня в Украине и других странах отмечается Всемирный день бега или Международный день бега. Дата праздника – плавающая и отмечается в первую среду июня. Первый раз праздник бега отметили в 2009 году в США, а международным он стал в 2016…

    Сегодня 13:41
    просмотров
    «Заложила» взрывчатку в больнице: в Кривом Роге поймали «минерку»
    «Заложила» взрывчатку в больнице: в Кривом Роге поймали «минерку»

    В Кривом Роге снова "минировали" больницу.

    Сегодня 13:11
    просмотров
    В Днепре появится новый поезд-укрытие
    В Днепре появится новый поезд-укрытие

    Еще один поезд-укрытие добавят на одну из станций метро.

    Сегодня 12:41
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх