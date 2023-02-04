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Не стоит верить: в сети распространили фейк о новом наступлении РФ на этих выходных

Сегодня 17:38
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В сети распространили информацию о том, что Россия планирует осуществить новое полномасштабное наступление уже на этих выходных в ночь с субботы на воскресенье. Эти данные оказались фейком.

Новости Днепра про Не стоит верить: в сети распространили фейк о новом наступлении РФ на этих выходных

Ряд сомнительных Telegram-каналов посеял панику среди украинцев, заверив, что враг готовит новую атаку.

«Завтра в 4:00 возможно полномасштабное наступление. Со стороны Беларуси ДРГ продвинутся до 15-20 км для отвлечения наших войск. Будут осуществляться ракетные и авиа удары по всей стране, базы, жд станции, критическая инфраструктура. Основные усилия восток-юг. Силы они накопили, как вариант для оттягивания войск от Бахмута могут попробовать», — сообщали фейковую информацию некоторые источники.

Пока нет никаких фактов, которые бы указывали на то, что страна-агрессор будет нападать ночью 5 февраля.

Кроме того, начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заверила, что защитники Украины готовы к любому развитию событий.

«Силы обороны Украины готовы к любому сценарию. В ВСУ продолжают тщательно отслеживать тактику врага. Прежде всего потому, что россияне постоянно ее меняют, маневрируя имеющимися ресурсами», — прокомментировала Гуменюк в эфире телемарафона.

Тем не менее, она не скрывает, что Россия, вероятно, готовит новые массированные ракетные атаки.

«Враг собирает максимальную информацию, активизировал разведывательные БПЛА, которые мы достаточно результативно сбиваем. Но видим, что их все больше появляется из акватории Черного моря, вдоль побережья в Николаевской области и фиксируем направление на Одесскую область», — добавила Гуменюк.

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Новости Днепра про Не стоит верить: в сети распространили фейк о новом наступлении РФ на этих выходныхУкраїнська Новости Днепра про Не стоит верить: в сети распространили фейк о новом наступлении РФ на этих выходныхРусский

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