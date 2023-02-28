Не розмовляє і не знає, де живе: на Дніпропетровщині щукають хлоппця із тяжкою інвалідністю

У Кривому Розі зник 22-річний Олександр Манейло. Хлопець має важку інвалідність, він не розмовляє і не знає, де живе.

Об этом сообщают волонтеры ПСО «Милена».

В 9:30 утра 28 февраля Александр вышел из своего дома на улице Криворожсталь Металлургического района и с того времени родные не могут его найти.

Приметы: рост 180 см, среднего телосложения, но имеет заметный живот, светлые глаза, темные отросшие волосы, светлая щетина.

Был одет: черная куртка из кожзама, черная шапка, черные спортивные штаны, черные резиновые галоши с валенками из ткани.

При себе имел: черный мусорный пакет с цветными карандашами, раскрасками и альбомом.

Особые приметы: перебитый нос от падения; плохо разговаривает, адрес не знает.

Человек нуждается в медицинской помощи. Если Вам что-либо известно о местонахождении Александра сообщите по номеру «102» или на горячую линию волонтеров 0687770112.

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