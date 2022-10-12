Не регистрируют авто и не выдают удостоверение: в Днепре не работают сервисные центры МВД

Это касается Днепра и области, а также всей Украины.

Об этом сообщили в сервисном центре МВД в Днепропетровской области.

Как сообщают в МВД, из-за перебоев электроснабжения не работает Национальная автоматизированная информационная система. Из-за этого предоставление услуг в сервисных центрах МВД остановлено. В частности, выдача водительских удостоверений.

О возобновлении работы сообщат дополнительно.

upd: работу центров восстановили в тех областях, где нет перебоев со светом

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