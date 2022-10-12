Не регистрируют авто и не выдают удостоверение: в Днепре не работают сервисные центры МВД

Об этом сообщили в сервисном центре МВД в Днепропетровской области.
Как сообщают в МВД, из-за перебоев электроснабжения не работает Национальная автоматизированная информационная система. Из-за этого предоставление услуг в сервисных центрах МВД остановлено. В частности, выдача водительских удостоверений.
О возобновлении работы сообщат дополнительно.
upd: работу центров восстановили в тех областях, где нет перебоев со светом
Читайте также:
Автор:
10 октября Днепр и область массово атаковали ракетами.
Штраф автомобилисту в Днепре могут выписать даже без его присутствия.…
12 октября в 04:11 на улице Соборной города Покрова Никопольского…
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. ВСУ отразили атаки врага…
10 октября Днепр и область массово атаковали ракетами.
Штраф автомобилисту в Днепре могут выписать даже без его присутствия. Для этого владельцу авто «достаточно» неправильно припарковать машину, превысить скорость или нарушить правила ПДД любым другим способом.
Важная информация!
Из-за российских обстрелов ЗАЭС снова на дизель-генераторах - оккупанты повредили подстанцию.
Оккупанты снова кошмарили Никопольщину.
12 октября в 04:11 на улице Соборной города Покрова Никопольского района загорелась квартира на восьмом этаже многоэтажного дома.
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. ВСУ отразили атаки врага на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Мэр Борис Филатов начал свой рабочий день почти одновременно с водителями городского транспорта. Они вместе выпустили на маршруты Днепра первую партию автобусов из столицы.
Россияне сегодня всю ночь стреляли по Никопольскому району. Начали обстреливать город с вечера, применяя «Грады» и тяжелую артиллерию. Пострадали три человека, среди них ребенок, все в тяжелом состоянии
В среду, 12 октября, будет похоронен один из жертв взрывов, прозвучавших в Днепре в результате массированного ракетного удара противника в понедельник, 10 октября.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!