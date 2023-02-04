Не разминулся с ситилайтом: в Днепре возле театра оперы и балета произошла авария (ВИДЕО)

В субботу, 4 февраля, в Днепре на проспекте Дмитрия Яворницкого, возле театра оперы и балета, произошла авария.

Там автомобиль влетел в рекламный ситилайт, который был установлен на тротуаре.

Передняя часть автомобиля существенно пострадала, как и рекламная конструкция, в которую она въехала. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Место ДТП усыпано стеклом. Правоохранители устанавливают обстоятельства и детали аварии.

Тем временем в сети распространили кадры с места событий.

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