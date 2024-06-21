«Не протолкнуться»: в Днепре полвека назад на реке были пробки из-за самодельных лодок

Полвека назад на Днепре было очень живое речное движение.

Сейчас в это трудно поверить, но когда-то на Днепре плавало немало лодок. Еще какие-то полвека назад из-за нашествия самодельных судов движение было таким оживленным, что образовывались пробки.

Свои воспоминания об этом жители Днепра рассказали в Facebook-сообществе «История в фотографиях. Екатеринослав – Днепропетровск».

В середине 60-х годов родители купили моторную лодку, сначала деревянную. Устроиться на стоянку для моторных лодок – удача. Отдыхали больше месяца на берегу рек Самара, Самарчук, Песчанка. Наметы, еду готовили на бензиновых плитах. В те годы самый дешевый бензин стоил 4,5 копейки (!) за один литр, — вспоминает житель Днепра Alex Rouget.

Что интересно, большинство лодок, плававших по реке в 1960-х годах, были самодельными.

Деревянные дощатые или чаще фанерные. Покупали журнал Катера и яхты (только в свободной продаже, подписки не было), в котором просто множество проектов моторных лодок, байдарок, яхт. В 1970 году деревянную лодку заменили алюминиевой. Хотя бензин и подорожал (более дешевый стал 7 коп. за литр), мне, как студенту со стипендией в 45-60 рублей, хватало, чтобы за три («зеленые», «трешки») рубли купить у «левака» (которых было много) ) три канистра (60 литров!!!) бензина. Для сравнения: бутылка « водки» стоила 2 руб. 87 коп. и 3 руб. 12 коп, – вспоминает мужчина.

На Днепре было не протолкнуться, особенно в часы пик — субботним утром и воскресным вечером, а все острова были заняты отдыхающими из разных слоев населения.

Впрочем, в начале 80-х поездки на лодках стали непопулярными.

На мой взгляд, подросли те, которые родились в 1963-68 годах и которым это было уже не так интересно; и топливо существенно подорожало: 11 коп. за литр, затем 13 и дальше. Но ностальгии нет. Просто, как часть жизни, – рассказывает горожанин.

Вот такими были лодки:

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