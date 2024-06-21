«Не протолкнуться»: в Днепре полвека назад на реке были пробки из-за самодельных лодок

Сейчас в это трудно поверить, но когда-то на Днепре плавало немало лодок. Еще какие-то полвека назад из-за нашествия самодельных судов движение было таким оживленным, что образовывались пробки.
Свои воспоминания об этом жители Днепра рассказали в Facebook-сообществе «История в фотографиях. Екатеринослав – Днепропетровск».
В середине 60-х годов родители купили моторную лодку, сначала деревянную. Устроиться на стоянку для моторных лодок – удача. Отдыхали больше месяца на берегу рек Самара, Самарчук, Песчанка. Наметы, еду готовили на бензиновых плитах. В те годы самый дешевый бензин стоил 4,5 копейки (!) за один литр, — вспоминает житель Днепра Alex Rouget.
Что интересно, большинство лодок, плававших по реке в 1960-х годах, были самодельными.
Деревянные дощатые или чаще фанерные. Покупали журнал Катера и яхты (только в свободной продаже, подписки не было), в котором просто множество проектов моторных лодок, байдарок, яхт. В 1970 году деревянную лодку заменили алюминиевой. Хотя бензин и подорожал (более дешевый стал 7 коп. за литр), мне, как студенту со стипендией в 45-60 рублей, хватало, чтобы за три («зеленые», «трешки») рубли купить у «левака» (которых было много) ) три канистра (60 литров!!!) бензина. Для сравнения: бутылка « водки» стоила 2 руб. 87 коп. и 3 руб. 12 коп, – вспоминает мужчина.
На Днепре было не протолкнуться, особенно в часы пик — субботним утром и воскресным вечером, а все острова были заняты отдыхающими из разных слоев населения.
Впрочем, в начале 80-х поездки на лодках стали непопулярными.
На мой взгляд, подросли те, которые родились в 1963-68 годах и которым это было уже не так интересно; и топливо существенно подорожало: 11 коп. за литр, затем 13 и дальше. Но ностальгии нет. Просто, как часть жизни, – рассказывает горожанин.
Вот такими были лодки:
Читайте также:
Автор:
В Кривом Роге "прилет".
В Германии в Кельне проведут масштабный День Днепра.
Пограничники сорвали "матрасный рейс" жителей Днепропетровщины в Молдову.
Михаил Лысенко больше не депутат Днепропетровского областного совета.
Работники одной из ритуальных служб Днепропетровщины требовали деньги от родственников умерших.
В Днепре временно перекроют движение по улице Князя Владимира Великого.
В Кривом Роге "прилет".
В Верховной Раде предложили переименовать несколько деревень в Днепропетровской области.
В Германии в Кельне проведут масштабный День Днепра.
Жуткий инцидент произошел в Никополе.
Пограничники сорвали "матрасный рейс" жителей Днепропетровщины в Молдову.
Михаил Лысенко больше не депутат Днепропетровского областного совета.
В Днепре заметили расклеенные доллары и евро.
В эти выходные, 23 июня, верующие в Украине будут отмечать праздник Троицы. Этот праздник переходящий и его дата зависит от Пасхи. Она меняется каждый год. Троицу отмечают на 50 день после Светлого Воскресенья и всегда в воскресенье.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!