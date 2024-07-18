Не покидайте укрытие: в Днепре раздался взрыв

Во время воздушной тревоги жители Днепра около 10.30 услышали взрыв.
Тревогу объявили в 10.20.
Перед этим в 09:11 Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе ракетной опасности на Днепропетровщине.
По состоянию на 10:32 тревога продолжается, не покидайте укрытия и сохраняйте спокойствие.
Ожидайте официальной информации.
UPD: 10:36 – отбой воздушной тревоги.
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