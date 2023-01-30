Не поделили дорогу: в Каменском столкнулись ГАЗель и BMW (ВИДЕО)

Там столкнулись ГАЗель и BMW.
Видео момента опубликовали в социальных сетях.
На кадрах видно, что водитель BMW пытался обогнать ехавшие впереди автомобили, поэтому выехал на встречную полосу. В этот момент водитель ГАЗель пытался повернуть налево, так и произошло столкновение.
Предварительно известно, что никто не пострадал.
Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что в центре Днепра столкнулись Nissan и Toyota.
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