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Не поделили дорогу: в Каменском столкнулись ГАЗель и BMW (ВИДЕО)

Сегодня 17:01
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В Каменском произошло жестокое ДТП.

Новости Днепра про Не поделили дорогу: в Каменском столкнулись ГАЗель и BMW (ВИДЕО)

Там столкнулись ГАЗель и BMW.

Видео момента опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видно, что водитель BMW пытался обогнать ехавшие впереди автомобили, поэтому выехал на встречную полосу. В этот момент водитель ГАЗель пытался повернуть налево, так и произошло столкновение.

Предварительно известно, что никто не пострадал.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что в центре Днепра столкнулись Nissan и Toyota.

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Новости Днепра про Не поделили дорогу: в Каменском столкнулись ГАЗель и BMW (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про Не поделили дорогу: в Каменском столкнулись ГАЗель и BMW (ВИДЕО)Русский

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