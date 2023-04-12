Не поделили дорогу: в Днепре на Паникахи столкнулись фура и маршрутка №91

Там столкнулись грузовик и маршрутка №91, в которой находились пассажиры.
Об этом сообщает «Информатор».
Предварительно, водитель грузовика не уступил дорогу маршрутке, в результате чего произошло столкновение. В этот момент в салоне общественного транспорта находились люди. К счастью, никто не пострадал.
Отмечается, что движение на кольце на Паникахи немного затруднено – как со стороны Запорожского шоссе, так и со стороны Гальченко. Троллейбусы маршрутов №11 и №19 остановились.
Учитывайте эту информацию!
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