Не поделили дорогу: в Днепре на Паникахи столкнулись фура и маршрутка №91

Сегодня, 12 апреля, в Днепре на кольце улицы Паникахи произошла авария.

Там столкнулись грузовик и маршрутка №91, в которой находились пассажиры.

Об этом сообщает «Информатор».

Предварительно, водитель грузовика не уступил дорогу маршрутке, в результате чего произошло столкновение. В этот момент в салоне общественного транспорта находились люди. К счастью, никто не пострадал.

Отмечается, что движение на кольце на Паникахи немного затруднено – как со стороны Запорожского шоссе, так и со стороны Гальченко. Троллейбусы маршрутов №11 и №19 остановились.

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