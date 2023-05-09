Не поделили деньги: в Павлограде нашли труп

В Павлограде на городском пляже рано утром нашли окровавленный труп мужчины.

Об этом сообщает ГУНП в Днепропетровской области.

На голове мужчины были многочисленные травмы, что и стало причиной его смерти.

Как выяснили правоохранители, убил мужчину его товарищ, с которым они вместе делали ремонт в одной из квартир и не смогли поделить заработанные деньги. Убийца нанес около 10 ударов по голове своей жертве.

Дома у подозреваемого нашли одежду с пятнами крови. Его задержали. За умышленное убийство 40-летнему мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

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