Не поделили деньги: в Павлограде нашли труп

Об этом сообщает ГУНП в Днепропетровской области.
На голове мужчины были многочисленные травмы, что и стало причиной его смерти.
Как выяснили правоохранители, убил мужчину его товарищ, с которым они вместе делали ремонт в одной из квартир и не смогли поделить заработанные деньги. Убийца нанес около 10 ударов по голове своей жертве.
Дома у подозреваемого нашли одежду с пятнами крови. Его задержали. За умышленное убийство 40-летнему мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.
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