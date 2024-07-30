Не открыл дверь укрытия: в Киеве вынесли приговор охраннику, в результате действий которого погибли три человека

Вынесли приговор мужчине, действия которого привели к смерти трех человек.

В Киеве судили охранника больницы, который во время воздушной тревоги в городе в ночь на 1 июня 2023 года не открыл дверь укрытия. Такие его действия во время вражеского ракетного обстрела Киева привели к гибели трех человек, в том числе 9-летней девочки.

Факт был доказан в суде.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

Санкция ч. 3 ст. 135 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет. Гибель малолетнего ребенка в соответствии со ст. 67 УК Украины является обстоятельством, отягчающим наказание, — говорится в публикации.

Обвиняемый своей вины не признал, в содеянном не раскаялся. Во время судебного разбирательства постоянно менял показания относительно обстоятельств происшествия и причин, по которым он не открыл укрытие. Мужчина сначала утверждал, что якобы не успел, потом — не услышал сигнал тревоги, после этого отметил, что вообще не увидел людей. Впоследствии сообщил суду, что помещение больницы не оборудовано укрытием и он не был обязан его открывать.

Суд признал виновным охранника больницы в заведомом оставлении без помощи лиц, находившихся в опасном для жизни состоянии, и лишении возможности принять меры к самосохранению в результате беспомощного состояния при наличии возможности оказать им помощь, что привело к гибели трех человек (ч. 3 ст. 135 УК Украины).

Мужчине избрали наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.

Однако позиция прокурора в судебных дебатах – назначить наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев.

Пока прокуроры изучают приговор суда по основаниям для его обжалования.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: