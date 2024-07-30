Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Не открыл дверь укрытия: в Киеве вынесли приговор охраннику, в результате действий которого погибли три человека

Сегодня 12:45
просмотров

Вынесли приговор мужчине, действия которого привели к смерти трех человек.

Новости Днепра про Не открыл дверь укрытия: в Киеве вынесли приговор охраннику, в результате действий которого погибли три человека

В Киеве судили охранника больницы, который во время воздушной тревоги в городе в ночь на 1 июня 2023 года не открыл дверь укрытия. Такие его действия во время вражеского ракетного обстрела Киева привели к гибели трех человек, в том числе 9-летней девочки.

Факт был доказан в суде.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

Санкция ч. 3 ст. 135 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет. Гибель малолетнего ребенка в соответствии со ст. 67 УК Украины является обстоятельством, отягчающим наказание, — говорится в публикации.

Обвиняемый своей вины не признал, в содеянном не раскаялся. Во время судебного разбирательства постоянно менял показания относительно обстоятельств происшествия и причин, по которым он не открыл укрытие. Мужчина сначала утверждал, что якобы не успел, потом — не услышал сигнал тревоги, после этого отметил, что вообще не увидел людей. Впоследствии сообщил суду, что помещение больницы не оборудовано укрытием и он не был обязан его открывать.

Суд признал виновным охранника больницы в заведомом оставлении без помощи лиц, находившихся в опасном для жизни состоянии, и лишении возможности принять меры к самосохранению в результате беспомощного состояния при наличии возможности оказать им помощь, что привело к гибели трех человек (ч. 3 ст. 135 УК Украины).

Мужчине избрали наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.

Однако позиция прокурора в судебных дебатах – назначить наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев.

Пока прокуроры изучают приговор суда по основаниям для его обжалования.

Читайте также:

Новости Днепра про Не открыл дверь укрытия: в Киеве вынесли приговор охраннику, в результате действий которого погибли три человекаУкраїнська Новости Днепра про Не открыл дверь укрытия: в Киеве вынесли приговор охраннику, в результате действий которого погибли три человекаРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Перекрутили слова украинского врача: в Украине распространяют очередной фейк
    Новости Украины
    Сегодня 11:48
    Перекрутили слова украинского врача: в Украине распространяют очередной фейк

    Дезинформаторы снова распространили фейки.

    «Ответственность за убийство Ирины Фарион взял на себя «автономный революционный неонацист»: что известно
    Новости Украины
    25.07.2024 11:04
    «Ответственность за убийство Ирины Фарион взял на себя «автономный революционный неонацист»: что известно

    Поліція продовжує розслідувати вбивство Ірини Фаріон.

    Работал «следователем» во вражеских органах: на Днепропетровщине судили военнослужащего
    Новости Днепра
    24.07.2024 11:06
    Работал «следователем» во вражеских органах: на Днепропетровщине судили военнослужащего

    На Днепропетровщине вынесли приговор военнослужащему, работавшему на врага.

    В «Дие» можно будет узнать причины отказа в перерегистрации авто
    Новости Украины
    23.07.2024 12:43
    В «Дие» можно будет узнать причины отказа в перерегистрации авто

    Теперь "Дия" будет показывать причины отказа в перерегистрации транспорта.

    Последние новости

    Перекрутили слова украинского врача: в Украине распространяют очередной фейк
    Перекрутили слова украинского врача: в Украине распространяют очередной фейк

    Дезинформаторы снова распространили фейки.

    Сегодня 11:48
    3
    просмотров
    Где на Днепропетровщине расположено одно из самых плодородных мест в Украине
    Где на Днепропетровщине расположено одно из самых плодородных мест в Украине

    В Кривом Роге на Днепропетровщине один из самых плодородных земельных участков в Украине.

    Сегодня 11:27
    3
    просмотров
    В Днепре из-за проведения аварийных работ десятки домов остались без воды: адреса
    В Днепре из-за проведения аварийных работ десятки домов остались без воды: адреса

    Без воды остались десятки жителей Днепра.

    Сегодня 10:51
    2
    просмотров
    В Днепре спасали 37-летнюю женщину с опухолью мозга: как завершилась сложная операция
    В Днепре спасали 37-летнюю женщину с опухолью мозга: как завершилась сложная операция

    В Днепре спасали женщину с опухолью мозга.

    Сегодня 10:33
    0
    просмотров
    В Днепропетровской области женщина наловила руками раков на 800 тысяч гривен
    В Днепропетровской области женщина наловила руками раков на 800 тысяч гривен

    На реке Ингулец женщина собственноручно наловила 4 килограмма раков.

    Сегодня 10:07
    1
    просмотров
    Переоделась и пошла гулять во избежание подозрения: в Днепре женщина ударила ножом в грудь знакомого
    Переоделась и пошла гулять во избежание подозрения: в Днепре женщина ударила ножом в грудь знакомого

    В Днепре задержана злоумышленница.

    Сегодня 09:34
    1
    просмотров
    Имеет татуировку в виде бабочки: на Днепропетровщине разыскивают 15-летнюю девушку
    Имеет татуировку в виде бабочки: на Днепропетровщине разыскивают 15-летнюю девушку

    Полицейские Каменского разыскивают 15-летнюю Полину Михайлову.

    Сегодня 08:46
    5
    просмотров
    Уровень опасности желтый: в Днепре и области объявили штормовое предупреждение
    Уровень опасности желтый: в Днепре и области объявили штормовое предупреждение

    Жителей Днепропетровской области предупреждают о сильном ветре.

    Сегодня 08:30
    4
    просмотров
    В Днепре в Нижнеднепровском районе произошло ДТП: пассажиров зажало внутри авто
    В Днепре в Нижнеднепровском районе произошло ДТП: пассажиров зажало внутри авто

    В Днепре спасали пассажиров, которых зажало внутри автомобиля в результате ДТП.

    Сегодня 08:05
    1
    просмотров
    В Днепре из-за ремонтных работ на Соборной площади трамвай №1 будет курсировать по двум направлениям
    В Днепре из-за ремонтных работ на Соборной площади трамвай №1 будет курсировать по двум направлениям

    Трамвай №1 снова временно сменит маршрут.

    Сегодня 07:30
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх