Не могут найти две недели: на Криворожье к поискам пропавших мальчиков присоединились кинологи

В Днепропетровской области с 19 ноября ищут двух несовершеннолетних школьников.

Двух мальчиков, пропавших в Кривом Роге, до сих пор не нашли ни живыми, ни мертвыми. Поиски школьников продолжаются уже две недели.

Кинологическая группа Павлоградского поисково-спасательного кинологического отряда «Антарес» 3 декабря провела поисковую операцию в одном из городов области. Как рассказала руководитель отряда Лариса Борисенко, волонтеры искали двух пропавших мальчиков.

Кинологи вместе со своими помощниками работали на территории одного из городов. Осмотрели заброшенные здания, подвалы, свалки со строительным мусором.

Работали в полном сопровождении и под координацией полиции. За день проработаны большие сложные локации, указанные следствием. На локациях поиска дети не найдены. Поисковые мероприятия – продолжаются, – рассказала Лариса Борисенко.

Вот так проходят поиски:

Напоминаем, что 8-летний Георгий Ковалев и 6-летний Даниил Литенец ушли из дома 19 ноября и до сих пор не вернулись.

Отмечается, что дети могут находиться в любом городе Украины.

Всем, кто владеет любой информацией о местонахождении детей, просьба сообщить в отделение полиции №6 по телефонам: 102, 096-198-7520, 096-822-09-02.

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