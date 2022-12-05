Не могут найти две недели: на Криворожье к поискам пропавших мальчиков присоединились кинологи

Двух мальчиков, пропавших в Кривом Роге, до сих пор не нашли ни живыми, ни мертвыми. Поиски школьников продолжаются уже две недели.
Кинологическая группа Павлоградского поисково-спасательного кинологического отряда «Антарес» 3 декабря провела поисковую операцию в одном из городов области. Как рассказала руководитель отряда Лариса Борисенко, волонтеры искали двух пропавших мальчиков.
Кинологи вместе со своими помощниками работали на территории одного из городов. Осмотрели заброшенные здания, подвалы, свалки со строительным мусором.
Работали в полном сопровождении и под координацией полиции. За день проработаны большие сложные локации, указанные следствием. На локациях поиска дети не найдены. Поисковые мероприятия – продолжаются, – рассказала Лариса Борисенко.
Вот так проходят поиски:
Напоминаем, что 8-летний Георгий Ковалев и 6-летний Даниил Литенец ушли из дома 19 ноября и до сих пор не вернулись.
Отмечается, что дети могут находиться в любом городе Украины.
Всем, кто владеет любой информацией о местонахождении детей, просьба сообщить в отделение полиции №6 по телефонам: 102, 096-198-7520, 096-822-09-02.
Читайте также:
Автор:
Сегодня, 5 декабря, в Днепре и области действуют стабилизационные отключения.
В воскресенье, 4 декабря, в 17:25 на линию «101» сообщили,…
В Кривом Роге ударили ракетами по промышленному предприятию.
Российские обстрелы продолжают разрушать нашу архитектуру. Россияне уничтожили десятки уникальных…
Из-за отключений электричества в Днепре свет в домах жителей может пропасть в любое время. Многие стараются не пользоваться лифтом, поскольку пока вы добираетесь на нужный этаж в доме как раз может пропасть свет. Но тем, кто живет на последних этажах…
В Днепре задержали мужчину, поймавшего диких фазанов.
В Днепре приобрели яйца из будущего.
Сегодня, 5 декабря, в Днепре и области действуют стабилизационные отключения.
В воскресенье, 4 декабря, в 17:25 на линию «101» сообщили, что недалеко от села Широкое Криворожского района на обочине трассы горит легковой автомобиль.
В Кривом Роге ударили ракетами по промышленному предприятию.
В Днепре в дачном доме на территории садового общества «Коммунальщик» сгорел мужчина.
В Днепре обещают штормовой ветер.
Художественная выставка «Искусство Сичеславщины» открылась в Днепре, в областной организации Национального союза художников Украины. На ней собрано 260 лучших работ художников региона, созданных за последнее десятилетие.
5 декабря ДТЭК отключил электроснабжение ПНС на нескольких улицах Днепра, из-за чего по некоторым адресам нет воды.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!