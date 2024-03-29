Не хотели «выписываться»: двое мужчин подрались в медучреждении Кривого Рога, один из них — в реанимации

В Днепропетровской области пациенты подрались в больнице.

В больнице Кривого Рога подрались пациенты.

Как сообщили в Криворожском районном управлении полиции, пациент отправил на больничную койку соседа по палате. Это произошло в одной из больниц Терновского района. Ссора между мужчинами завершилась криминалом и госпитализацией одного из них в реанимацию.

42-летний мужчина во время переросшего в драку спора сильно ударил 45-летнего оппонента, из-за чего того перевели в реанимацию. Нападавшего задержали полицейские. За тяжкое телесное повреждение ему светит 5-8 лет тюрьмы.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, в Днепре двое мужчин пытались украсть металлические трубы из дворца «Метеор».

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