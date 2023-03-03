Не хочет домой: на Днепропетровщине поймали россиянина-нелегала

В Днепропетровской области разоблачили россиянина-нелегала.

Россиянина-нелегала разоблачили в феврале 2023 года. Миграционщики выяснили, что гражданин РФ уже некоторое время незаконно живет в Каменском. Ему выписали предписание и попросили добровольно покинуть Украину.

Впрочем, домой домой уехать не захотел, об этом сообщили в Миграционной службе Днепропетровской области.

Исходя из этих обстоятельств, сотрудниками Заводского отдела ГТС в городе Каменском Днепропетровской области было подано исковое заявление в суд о принудительном выдворении за пределы Украины гражданина РФ, — отметили миграционники.

Уже принято решение Заводского районного суда в городе Каменском о принудительном выдворении за пределы Украины гражданина РФ, которое выполнят в ближайшее время, — отметили миграционщики.

Напомним, ранее в Днепре задержали гражданина Египта, который нелегально жил в городе в течение пяти лет.

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