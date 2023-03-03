Не хочет домой: на Днепропетровщине поймали россиянина-нелегала

Россиянина-нелегала разоблачили в феврале 2023 года. Миграционщики выяснили, что гражданин РФ уже некоторое время незаконно живет в Каменском. Ему выписали предписание и попросили добровольно покинуть Украину.
Впрочем, домой домой уехать не захотел, об этом сообщили в Миграционной службе Днепропетровской области.
Исходя из этих обстоятельств, сотрудниками Заводского отдела ГТС в городе Каменском Днепропетровской области было подано исковое заявление в суд о принудительном выдворении за пределы Украины гражданина РФ, — отметили миграционники.
Уже принято решение Заводского районного суда в городе Каменском о принудительном выдворении за пределы Украины гражданина РФ, которое выполнят в ближайшее время, — отметили миграционщики.
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