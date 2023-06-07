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  • Не хочет, чтобы возле его дома ездили: в Днепре мужчина напал с топором на авто

Не хочет, чтобы возле его дома ездили: в Днепре мужчина напал с топором на авто

Сегодня 15:52
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В воскресенье, 4 июня, в Днепре на ул. Пожарной произошел ужасный инцидент.

Новости Днепра про Не хочет, чтобы возле его дома ездили: в Днепре мужчина напал с топором на авто

Там местный житель остановил автомобиль Seat Ibiza, в котором ехали две женщины, 2-летний ребенок и мужчина. Водитель вышел из авто, чтобы выяснить, что произошло, но гражданин достал топор и начал им размахивать.

Об этом сообщает в Фейсбук Диана Городкова, которая и была в машине.

Мы решили быстро уезжать из этого места. Но когда муж сел в машину, нападавший разбил стекло слева возле водителя. Посыпалось стекло, ребенок испуганно начал кричать. Затем нападавший занес топор над моим стеклом (я сидела за водителем сзади). На меня полетели осколки стекла, когда мы уже тронулись с места, – написала женщина.

По ее словам, причина таких действий нападавшего – он не хочет, чтобы машины ездили по той улице, где стоит его дом.

Новости Днепра про Не хочет, чтобы возле его дома ездили: в Днепре мужчина напал с топором на авто

Женщина вызвала полицию.

Еще до того, как группа реагирования прибыла на место преступления, ко мне и к моему мужу подошли какие-то люди, которые сознательно оправдывали нападавшего и говорили: «Зачем полиция, давайте решим как-то…» Нападавший тоже подошел, бросался, ударил знакомых девушек. Кричал нам, что мы не знаем, с кем связались. Прикрывался папой. Господа, что именно мы «решим»? Что мой ребенок второй день не отпускает мою руку и спрашивает: «Почему этот дядя хочет нас убить?» Или мы «решим», как нормализовать давление моей мамы после нападения? Или «решим», как теперь закрыть глаза, когда нужно спать (ибо это нереально с такими соседями), — подытожила Диана.

Новости Днепра про Не хочет, чтобы возле его дома ездили: в Днепре мужчина напал с топором на авто

Мы обратились за комментарием в полицию.

Как сообщили журналисту dnepr.info, по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

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Новости Днепра про Не хочет, чтобы возле его дома ездили: в Днепре мужчина напал с топором на автоУкраїнська Новости Днепра про Не хочет, чтобы возле его дома ездили: в Днепре мужчина напал с топором на автоРусский

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