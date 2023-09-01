Не дожил до своего 35-летия 10 дней: защищая Украину, погиб воин с Днепропетровщины

Вечная слава Герою!

29 августа 2023 года от полученных в бою ранений умер защитник Андрей Сытник из Днепропетровской области. Мужчина не дожил до своего 35-летия всего 10 дней.

Об этом сообщили на ФБ-странице Роздорской ОТГ.

Андрея мобилизовали в ряды ВСУ, он с честью выполнял свой долг по защите Украины от оккупантов. Смертельное ранение защитник получил в Донецкой области.

Попрощаются с погибшим Героем сегодня, 1 сентября.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким воина!

Вечная память, честь и уважение Герою!

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