Не дожил до своего 35-летия 10 дней: защищая Украину, погиб воин с Днепропетровщины

29 августа 2023 года от полученных в бою ранений умер защитник Андрей Сытник из Днепропетровской области. Мужчина не дожил до своего 35-летия всего 10 дней.
Об этом сообщили на ФБ-странице Роздорской ОТГ.
Андрея мобилизовали в ряды ВСУ, он с честью выполнял свой долг по защите Украины от оккупантов. Смертельное ранение защитник получил в Донецкой области.
Попрощаются с погибшим Героем сегодня, 1 сентября.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким воина!
Вечная память, честь и уважение Герою!
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