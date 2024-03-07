Не дожил до 40-летия два месяца: в Днепре скончался известный артист балета

В Днепре скончался артист балета Тарас Биленко.

Печальное известие сообщили на Facebook-странице Днепровского академического театра оперы и балета.

О смерти Тараса Биленко стало известно 6 марта. Ему было 39 лет. Через два месяца артист должен отпраздновать свое 40-летие.

С чувством глубокой скорби сообщаем о смерти нашего бывшего артиста балета и сына помощника главного балетмейстера Биленко Елены Алексеевны. Он был «ребенок» театра, который еще с детства знал, что соединит свою жизнь с балетом, — говорится в сообщении.

Свой путь в балете Тарас начинал, учась в Днепровской школе классического танца, затем учился у легендарного балетного педагога Петра Пестова в Германии, а после учебы много лет работал в Staastsballett Berlin.

На сцене нашего театра мы помним Тараса в партии Колена в «Напрасной осторожности», Голубую птицу в «Спящей красавице», Жениха в па-де-де в «Жизеле», мальчика в «Две смерти и адажио» и другие, — рассказывают эксколлеги.

Тарас был чутким и любящим сыном, верным другом, надежным партнером и добрым человеком.

Когда пройдет прощание с Тарасом, пока не сообщается.

Светлая память!

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