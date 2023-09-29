Не дают прохода: в общине на Днепропетровщине по улицам бесконтрольно гуляют стаи собак

В Межовой на Днепропетровщине люди жалуются на стаи собак, бесконтрольно гуляющих по улицам поселка.

Об этом говорится в сообщении Межевской поселковой тергромады.

Как говорят местные, животные собираются стаями и спят посреди дороги. Хотя большинство из них домашние, собаки все равно мешают нормальной жизни села и пугают детей.

Представители тергромады обращаются к жителям поселка с просьбой не отпускать собак на самовыгул, привязать своих животных или создать такие условия, чтобы они не убегали за пределы двора.

«Каждый из нас думает: «моя не укусит, она добра», но об этом знают не все, дети боятся, и мы не можем спрогнозировать поведение своих собак в условиях улицы, – говорится в сообщении.

Кроме этого, хозяевам собак напомнили о правилах, указанных в законе «О защите животных от жестокого обращения».

Согласно правилам, содержать домашних животных в свободном выгуле можно только на изолированной, хорошо огражденной территории, на привязи или без нее и не допускать, чтобы они оставались без присмотра. С собакой можно гулять только используя поводок, но делать это должен только человек, которому исполнилось 14 лет.

Если не соблюдать эти правила, то можно получить штраф.

Кроме этого, жителей поселка Межевая предупредили о вылове и стерилизации бродячих животных. Эту процедуру будет проводить общественная организация «Зооконтроль» с 28 сентября.