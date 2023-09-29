Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Не дают прохода: в общине на Днепропетровщине по улицам бесконтрольно гуляют стаи собак

Не дают прохода: в общине на Днепропетровщине по улицам бесконтрольно гуляют стаи собак

Сегодня 19:25
просмотров

В Межовой на Днепропетровщине люди жалуются на стаи собак, бесконтрольно гуляющих по улицам поселка.

Новости Днепра про Не дают прохода: в общине на Днепропетровщине по улицам бесконтрольно гуляют стаи собак

Об этом говорится в сообщении Межевской поселковой тергромады.

Как говорят местные, животные собираются стаями и спят посреди дороги. Хотя большинство из них домашние, собаки все равно мешают нормальной жизни села и пугают детей.

Представители тергромады обращаются к жителям поселка с просьбой не отпускать собак на самовыгул, привязать своих животных или создать такие условия, чтобы они не убегали за пределы двора.

«Каждый из нас думает: «моя не укусит, она добра», но об этом знают не все, дети боятся, и мы не можем спрогнозировать поведение своих собак в условиях улицы, – говорится в сообщении.

Кроме этого, хозяевам собак напомнили о правилах, указанных в законе «О защите животных от жестокого обращения».

Согласно правилам, содержать домашних животных в свободном выгуле можно только на изолированной, хорошо огражденной территории, на привязи или без нее и не допускать, чтобы они оставались без присмотра. С собакой можно гулять только используя поводок, но делать это должен только человек, которому исполнилось 14 лет.

Если не соблюдать эти правила, то можно получить штраф.

Кроме этого, жителей поселка Межевая предупредили о вылове и стерилизации бродячих животных. Эту процедуру будет проводить общественная организация «Зооконтроль» с 28 сентября.

 

Новости Днепра про Не дают прохода: в общине на Днепропетровщине по улицам бесконтрольно гуляют стаи собак

Новости Днепра про Не дают прохода: в общине на Днепропетровщине по улицам бесконтрольно гуляют стаи собакУкраїнська Новости Днепра про Не дают прохода: в общине на Днепропетровщине по улицам бесконтрольно гуляют стаи собакРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Стало известно, откуда в лесу на Днепропетровщине взялись белые кенгуру
Новости Днепра
Сегодня 16:52
Стало известно, откуда в лесу на Днепропетровщине взялись белые кенгуру

Недавно в соцсети появилось видео с белыми кенгуру.

На Днепропетровщине ребенок тяжело травмировался во время катания на велосипеде
Новости Днепра
Сегодня 15:06
На Днепропетровщине ребенок тяжело травмировался во время катания на велосипеде

В Павлограде фельдшеры помогли травмированному мальчику.

Ходил в толпе и принимал гостинцы: на Днепропетровщине аист пришел на праздник к людям
Новости Днепра
Сегодня 14:06
Ходил в толпе и принимал гостинцы: на Днепропетровщине аист пришел на праздник к людям

В поселке Миролюбовка Новомосковского района аист посетил массовое мероприятие.

В Каменском 17-летние парни угнали автомобиль: один из них уже имел судимость
Новости Днепра
Сегодня 13:20
В Каменском 17-летние парни угнали автомобиль: один из них уже имел судимость

Угнанный автомобиль разыскали и вернули владельцу.

Последние новости

В Днепре поймали пьяным водителя, который не должен садиться за руль еще 10 лет
В Днепре поймали пьяным водителя, который не должен садиться за руль еще 10 лет

В Днепре патрульным попался водитель, у которого на 10 лет отняли права.

Сегодня 21:58
2
просмотров
«Нет» аромасвечкам и духам: в женских купе поезда из Днепра ввели ряд запретов
«Нет» аромасвечкам и духам: в женских купе поезда из Днепра ввели ряд запретов

Женские купе запустили несколько месяцев назад, и за это время этой услугой воспользовались тысячи пассажирок.

Сегодня 21:25
2
просмотров
В небе над Днепром взошло «роковое» Суперполнолуние (ФОТО)
В небе над Днепром взошло «роковое» Суперполнолуние (ФОТО)

Удивительное явление.

Сегодня 20:51
1
просмотров
Камни соединены монтажной пеной: в Днепре появился импровизированный японский сад
Камни соединены монтажной пеной: в Днепре появился импровизированный японский сад

В Днепре на Победе горожане обустроили на своем дворе импровизированный сад камней.

Сегодня 20:11
4
просмотров
Гризнула за палец: на Днепропетровщине мужчина загремел в больницу после укуса гадюки
Гризнула за палец: на Днепропетровщине мужчина загремел в больницу после укуса гадюки

Жителя Новомосковского района змея грызнула за палец.

Сегодня 18:38
5
просмотров
Можно не торопиться: НБУ продлил срок обмена старых банкнот и мелких монет
Можно не торопиться: НБУ продлил срок обмена старых банкнот и мелких монет

Важно!

Сегодня 18:25
9
просмотров
Самый дорогой обогреватель этой осени: покупатели массово жалуются на новенький iPhone 15
Самый дорогой обогреватель этой осени: покупатели массово жалуются на новенький iPhone 15

Стоят эти "яблочные" новинки от 42500 до 83500 тыс. гривен.

Сегодня 17:40
2
просмотров
Житель Каменского, «прославившийся» в сети призывами стрелять по СБУ, сядет на три года
Житель Каменского, «прославившийся» в сети призывами стрелять по СБУ, сядет на три года

Жителя Каменского приговорили к трем лишениям свободы за призывы наносить ракетные удары по зданиям СБУ.

Сегодня 17:33
2
просмотров
Покрова Пресвятой Богородицы: когда отмечать в 2023 году и приметы
Покрова Пресвятой Богородицы: когда отмечать в 2023 году и приметы

В этом году украинцы будут отмечать праздник Покрову Пресвятой Богородицы по новоюлианскому календарю – на него Православная церковь Украины перешла с 1 сентября 2023 года. Из-за этого часть церковных праздников сдвинулась на 13 дней. Если раньше Покрову отмечали 14 октября,…

Сегодня 17:19
5
просмотров
Стало известно, откуда в лесу на Днепропетровщине взялись белые кенгуру
Стало известно, откуда в лесу на Днепропетровщине взялись белые кенгуру

Недавно в соцсети появилось видео с белыми кенгуру.

Сегодня 16:52
9
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх