Названы лучшие сборные по баскетболу в сезоне 2024 года

Кто затмил всех на паркете? Представляем рейтинг мировых лидеров в баскетболе.

Лидеры мирового баскетбола: кто возглавляет рейтинги в 2024 году?

Когда-то считалось, что баскетбол — это исключительно американская игра. Если судить по международным рейтингам, капитализации букмекерского рынка и охвату зрителей, сегодня существенно ничего не изменилось. Однако европейские, азиатские и даже африканские игроки все увереннее заявляют о своих правах на баскетбольную корону. Да, пока что они больше похожи на принцев и принцесс, мечтающих о свержении монаршего дома, но их влияние неуклонно растет, создавая конкуренцию для НБА.

Такое положение вещей определенно радует фанатов, и особенно тех из них, кто делает ставки на баскетбол. Чем больше лиг, чемпионатов и команд, тем больше возможностей для анализа и заключения выгодных пари, в том числе по недооцененным рынкам.

Кто лидирует в рейтинге ФИБА

Международная федерация баскетбола, или просто ФИБА, не теряя спортивного энтузиазма, обновила свой список топов мужских сборных. И в этом баскетбольном «Оскаре» первую скрипку играют, как ни крути, американцы. Страна дяди Сэма, непрерывно ловя волну успеха, в очередной раз возглавила рейтинг.

Испанцы, традиционно бодрые и горячие, удерживают серебряную медаль, а немцы — мотивированные и сосредоточенные — остаются на третьем месте, подумывая, видимо, как бы тихо подкрасться поближе к вершине.

Следом, в этом году совершив рокировку, идут Сербия и Австралия. Латыши, неожиданно вырвавшись вперед, посадили в лужу канадцев и аргентинцев, уютно расположившись на шестом месте. А замыкают десятку лучших сборных ветераны европейского баскетбола — Франция и Литва.

Если говорить о наибольшем прогрессе, заметный скачок в списке рейтинга показали три национальные команды:

Азербайджан — поднялись на 13 место;

Южноафриканская республика — улучшили свое положение на 8 позиций;

Казахстан — заняли 68-ю строчку, сократив отставание от грандов на 4 ступени.

А вот ОАЭ и Монголия, похоже, решили сыграть в игру «кто ниже», откатившись на десять и восемь позиций соответственно.

К слову, положительную динамику результатов «степных волков» в мировом зачете не оставили без внимания беттинг-компании. БК Казахстан Parimatch, в частности, уже скорректировала свои коэффициенты на будущие матчи с участием казахстанской сборной, отразив их улучшенные позиции в рейтинге FIBA.

Кто получит MVP по баскетболу Олимпийских игр 2024 года

Практически нет сомнений, что самым ценным игроком Олимпиады среди баскетболистов будет назван Леброн Джеймс. Впрочем, оспорить его лидерство вполне могут канадец Шей Гилджес-Александер, серб Никола Йокич или немец Деннис Шредер. Чуть меньше шансов на титул у американца Кевина Дюранта и француза Виктора Вембаньяма.

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