Названы лучшие сборные по баскетболу в сезоне 2024 года

Когда-то считалось, что баскетбол — это исключительно американская игра. Если судить по международным рейтингам, капитализации букмекерского рынка и охвату зрителей, сегодня существенно ничего не изменилось. Однако европейские, азиатские и даже африканские игроки все увереннее заявляют о своих правах на баскетбольную корону. Да, пока что они больше похожи на принцев и принцесс, мечтающих о свержении монаршего дома, но их влияние неуклонно растет, создавая конкуренцию для НБА.
Такое положение вещей определенно радует фанатов, и особенно тех из них, кто делает ставки на баскетбол. Чем больше лиг, чемпионатов и команд, тем больше возможностей для анализа и заключения выгодных пари, в том числе по недооцененным рынкам.
Международная федерация баскетбола, или просто ФИБА, не теряя спортивного энтузиазма, обновила свой список топов мужских сборных. И в этом баскетбольном «Оскаре» первую скрипку играют, как ни крути, американцы. Страна дяди Сэма, непрерывно ловя волну успеха, в очередной раз возглавила рейтинг.
Испанцы, традиционно бодрые и горячие, удерживают серебряную медаль, а немцы — мотивированные и сосредоточенные — остаются на третьем месте, подумывая, видимо, как бы тихо подкрасться поближе к вершине.
Следом, в этом году совершив рокировку, идут Сербия и Австралия. Латыши, неожиданно вырвавшись вперед, посадили в лужу канадцев и аргентинцев, уютно расположившись на шестом месте. А замыкают десятку лучших сборных ветераны европейского баскетбола — Франция и Литва.
Если говорить о наибольшем прогрессе, заметный скачок в списке рейтинга показали три национальные команды:
А вот ОАЭ и Монголия, похоже, решили сыграть в игру «кто ниже», откатившись на десять и восемь позиций соответственно.
К слову, положительную динамику результатов «степных волков» в мировом зачете не оставили без внимания беттинг-компании. БК Казахстан Parimatch, в частности, уже скорректировала свои коэффициенты на будущие матчи с участием казахстанской сборной, отразив их улучшенные позиции в рейтинге FIBA.
Практически нет сомнений, что самым ценным игроком Олимпиады среди баскетболистов будет назван Леброн Джеймс. Впрочем, оспорить его лидерство вполне могут канадец Шей Гилджес-Александер, серб Никола Йокич или немец Деннис Шредер. Чуть меньше шансов на титул у американца Кевина Дюранта и француза Виктора Вембаньяма.Виктория
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