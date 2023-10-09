Назвали список неблагополучных населенных пунктов на Днепропетровщине

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.
Неблагополучными называют населенные пункты, где зафиксировали вспышку какого-либо заболевания.
Трихинеллез диких свиней
Трихинеллез лис
Бешенство животных
собак:
кошек:
куницы:
лисы:
КРС:
ДРХ
Лейкоз и лептоспироз крупного рогатого скота
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