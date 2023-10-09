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Назвали список неблагополучных населенных пунктов на Днепропетровщине

Сегодня 20:42
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В Днепропетровской области опубликовали перечень неблагополучных населенных пунктов.

Новости Днепра про Назвали список неблагополучных населенных пунктов на Днепропетровщине

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

Неблагополучными называют населенные пункты, где зафиксировали вспышку какого-либо заболевания.

Трихинеллез диких свиней

  • охотничьи угодья Синельниковского района.

Трихинеллез лис

  • охотничьи угодья Каменского района.

Бешенство животных

собак:

  • с. Березово Синельниковского района;

кошек:

  • г. Новомосковск Новомосковского района;
  • с. Новожитомир Криворожского района;
  • с. Александровка Днепровского района;
  • с. Петриковка Днепровского района;
  • с. Добропасово Синельниковского района;

куницы:

  • с. Новониколаевка, с/х угодья Синельниковского района;

лисы:

  • г. Терновка Павлоградского района;

КРС:

  • с. Каменка Криворожского района;

ДРХ

  • с. Мала Петриковка Днепровского района.

Лейкоз и лептоспироз крупного рогатого скота

  • ФХ «ЛИОН» Каменского района.

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