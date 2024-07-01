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  • «Наибольшие повреждения за время войны»: в Днепре из-за ракетного удара изуродованы школа и детсад

«Наибольшие повреждения за время войны»: в Днепре из-за ракетного удара изуродованы школа и детсад

Сегодня 10:45
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Школа и детсад получили повреждения во время ночной атаки.

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В Днепре в результате ракетного удара снова пострадали учебные заведения. Как сообщили в ГумДепе Днепровского горсовета, при обстреле повреждения получили школа №140 и детский сад №347.

В школе выбито 167 окон, а в садике – 11.

За все время войны, это самые большие повреждения в результате ракетной атаки в учебном заведении Днепра, — комментируют в ГумДепе.

Сейчас работники школы убирают обломки и ждут стражей порядка, чтобы те зафиксировали повреждения.

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Классные комнаты также подверглись разрушениям. Взрывной волной снесло карнизы, вынесло двери и разбросало инвентарь.

Новости Днепра про

Новости Днепра про

Новости Днепра про

Напомним, в ночь на 1 июля Днепр атаковали баллистическими ракетами. Повреждено 12 многоэтажек, общежитие, супермаркет, а также частные дома. В результате атаки пострадали семь человек, среди них 17-летний парень, одну женщину госпитализировали в больницу. Остальные пострадавшие будут лечиться дома.

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