«Наибольшие повреждения за время войны»: в Днепре из-за ракетного удара изуродованы школа и детсад

В Днепре в результате ракетного удара снова пострадали учебные заведения. Как сообщили в ГумДепе Днепровского горсовета, при обстреле повреждения получили школа №140 и детский сад №347.
В школе выбито 167 окон, а в садике – 11.
За все время войны, это самые большие повреждения в результате ракетной атаки в учебном заведении Днепра, — комментируют в ГумДепе.
Сейчас работники школы убирают обломки и ждут стражей порядка, чтобы те зафиксировали повреждения.
Классные комнаты также подверглись разрушениям. Взрывной волной снесло карнизы, вынесло двери и разбросало инвентарь.
Напомним, в ночь на 1 июля Днепр атаковали баллистическими ракетами. Повреждено 12 многоэтажек, общежитие, супермаркет, а также частные дома. В результате атаки пострадали семь человек, среди них 17-летний парень, одну женщину госпитализировали в больницу. Остальные пострадавшие будут лечиться дома.
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