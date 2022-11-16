Навсегда 21: в боях погиб лейтенант из Каменского Владислав Горбонос

12 листопада, під час участі у бойових діях, загинув лейтенант із Кам’янського Владислав Горбонос. Трагедія сталася в Харківській області. Чоловіку був 21 рік.

Владислав родился в Днепродзержинске. В 2022 году окончил Харьковскую академию национальной гвардии Украины.

Прощание с павшим воином состоится 16 ноября в 9:15. Адрес: бульвар Строителей, 7. Панихиду проведут в 10:00 в Казацкой церкви Покрова пресвятой ПЦУ (Слисаренко 34). Похоронят Героя в 11:15 на кладбище с. Аулы.

У него остались родители и сестра.

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