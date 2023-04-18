Навсегда 19: защищая Украину, погиб доброволец из Днепра Дмитрий Петухов

25 февраля 2023 года в Донецкой области, защищая Украину, погиб студент Днепровской политехники, доброволец с позывным «Морс» Дмитрий Петухов. Ему было всего 19 лет.
Об этом сообщили на странице вуза в соцсети.
Дмитрий родился в Днепре. Несмотря на юный возраст, он с первого дня решил пойти добровольцем в ряды ВСУ и стать на защиту Украины и своих близких. Парень был в 232-м отдельном батальоне ТРО на нуле в Донецкой области. Всегда смелый, рвался в бой, ходил в разведку, помогал собратьям и записался в штурмовую группу.
24 февраля 2023 года пришел приказ о присвоении ему звания младшего сержанта, но он так и не успел об этом узнать.
У него остались родители и сестра. На сайте президента создана петиция для присвоения Дмитрию звания Героя Украины (посмертно).
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя! Вечная слава!
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