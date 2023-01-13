Наводнение 1977 года: в сети опубликовали редкое фото затопленной площади в центре Днепра

В четверг 28 июля 1977 года Днепр накрыл сильный ливень, длившийся всего два часа.

Но этого времени было достаточно, чтобы полностью затопить нижнюю часть города. Вода в тот июльский день сошла в большинстве районов уже к вечеру. И вот здесь горожане поняли, что ливень — это еще не самое страшное, что случилось. Улицы превратились в месиво: ил лежал вперемешку с мусором и сорванным асфальтом, и если на проспекте Карла Маркса (сейчас – Дмитрия Яворницкого) все быстро убрали, то близлежащие улицы еще долго стояли в грязи.

Но и это было не самым катастрофическим. На дорогах стояли (а кое-где даже висели на заборах) пришедшие в негодность автомобили. Из подвалов магазинов выносили испорченные товары. А несколько одноэтажных домов в районе современного книжного рынка разрушила стихия настолько, что людей пришлось отселить.

Уровень воды в центре составлял до полутора метров. Здесь были затоплены все полуподвальные помещения. Десятки улиц лишились асфальтового покрытия. По свидетельству очевидцев, в районе площади Ленина (ныне – Героев Майдана) слой грязи составлял несколько десятков сантиметров.

Не удалось избежать и человеческих жертв. Согласно слухам, ходящим и по сей день, несколько человек затянуло в канализационные люки. К сожалению, точные данные неизвестны. В местной прессе публиковали только репортажи о субботниках по уборке города.

А вот так выглядела после наводнения та самая площадь Ленина (ныне – Героев Майдана):

Фото из архива Владимира Новикова.

Отметим, что на протяжении всей истории Днепра город пережил 9 катастрофических наводнений: 1789, 1820, 1891, 1892, 1907, 1908, 1917, 1931 и 1977 годов.

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