Нацбанк вводит в обращение памятную банкноту номиналом в 20 грн

От обычных банкнот ее отличает то, что она напечатана вертикально, сообщает пресс-служба НБУ.
Эту банкноту с номиналом в 20 гривен вводят в обращение с 23 февраля. Она является законным платежным средством, но выпущена ограниченным тиражом в 300 000 штук. Две трети из них будут оформлены в сувенирной упаковке, остальные – в конвертах. Купить такую банкноту можно будет с 24 февраля в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а с конца марта – в банках-дистрибьюторах.
На лицевой стороне памятной банкноты изображены фигуры трех военных, устанавливающих государственный флаг на фоне фрагментов карты Украины и флагов стран, которые нас поддерживают. Вверху на украинском и английском написано: «24 февраля 2022 года с полномасштабным вторжением российской армии начался новый этап вооруженной агрессии против Украины. Народная война за независимость и суверенитет Украины продолжается с 2014 года. Это также война за цивилизационный выбор: Украина отстаивает свою принадлежность к европейской цивилизации и одновременно – те основополагающие ценности, права и свободы, которые лежат в основе западного мира».
Обратная сторона содержит стилизованную композицию, которая олицетворяет физические и духовные страдания и переживания украинцев в оккупации: связанные за спиной руки и фигура со следом от пули в виде мака.
Дизайн этой банкноты создал художник Владимир Таран.
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