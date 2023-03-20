Насильно вытащил из салона: на Днепропетровщине водитель автобуса обматерил мужчину с инвалидностью (ВИДЕО)

Об этом сообщил Юрий Понькин, ставший участником неприятной ситуации.
Так, по словам Юрия, водитель криворожского автобуса достаточно грубо вел себя с пассажиром, нуждающимся в его помощи. Мужчина передвигается на инвалидной коляске, поэтому забраться в салон он может только когда водитель отбросит пандус на входе. Впрочем, водитель поначалу не захотел этого делать, аргументируя тем, что тот не работает. После чего начал насильно затягивать Юрия внутрь автобуса.
Автобус прибыл на остановку Ставки в 9:45. Сантиметров 40 до бордюра, поэтому проблем не должно быть. Водитель вышел, сказал «пандус не работает» и ухватился за тележку, пытаясь меня занести! Прямо с прохода, взял и потащил. Я говорю: эй, не поступайте так, нельзя и тяжело! Развернувшись, произнеся «пиздец, где ты взялся», водитель пошел в кабину. Тут же возвращается с крючком и, о чудо, отбрасывает пандус! Полный салон людей, прошу разойтись, пропустить. Позади крик водителя «бегом разойдитесь, что я здесь стоять буду!!!». На то все есть как минимум один свидетель, мой друг ехал тем же автобусом, – рассказал Юрий.
По словам Юрия, он попросил друга записать на камеру момент высадки из автобуса, зная, что хамское поведение водителя продолжится.
И действительно, водитель достаточно грубо вытащил мужчину из салона, едва не уронив его на землю, и если бы не прохожие, бросившиеся помогать, пассажир упал бы на дорогу.
Известно, что до руководства коммунального транспорта Кривого Рога дошла информация об этом случае и сотрудники КП пообещали разобраться с водителем.
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