Настоящий потоп: Днепр накрыл сильный ливень

Видео из Telegram-канала «Хднепро».
Особенно сильный ливень наблюдался в центре города.
Некоторые автомобили почти плыли по дороге. На набережной люди прятались у магазинов и кафе.
Видео: «Днепр оперативный».
Интересно, что обильный дождь горожане наблюдали только в нескольких районах Днепра.
Спасатели и синоптики рекомендуют ограничить использование транспортных средств, особенно двухколесных.
Синоптики прогнозировали дождь сегодня, но не ожидали таких масштабов непогоды.
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