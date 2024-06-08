Настоящий потоп: Днепр накрыл сильный ливень

Сегодня в Днепре выпало большое количество осадков.

Видео из Telegram-канала «Хднепро».

Особенно сильный ливень наблюдался в центре города.

Некоторые автомобили почти плыли по дороге. На набережной люди прятались у магазинов и кафе.

Видео: «Днепр оперативный».

Интересно, что обильный дождь горожане наблюдали только в нескольких районах Днепра.

Спасатели и синоптики рекомендуют ограничить использование транспортных средств, особенно двухколесных.

Синоптики прогнозировали дождь сегодня, но не ожидали таких масштабов непогоды.

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