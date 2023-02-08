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  • Настоящий хит: клип на песню «Байрактар» автор Тарас Боровок снял на Днепропетровщине

Настоящий хит: клип на песню «Байрактар» автор Тарас Боровок снял на Днепропетровщине

Сегодня 08:00
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Автор народного хита "Байрактар" Тарас Боровок написал новую песню, которая станет саундтреком к документальному фильму о Петриковке на Днепропетровщине. В селе записали и клип к песне.

Новости Днепра про Настоящий хит: клип на песню

Украинский полковник, продюсер, певец и автор Тарас Боровок в начале полномасштабного российского вторжения в Украину написал песню о ударном беспилотнике «Байрактар», которая сразу стала народным хитом.

Пока автор готовится порадовать украинцев еще одной своей композицией – которую он сам называет самой мелодичной и лиричной из всех своих работ. Поскольку эта песня станет саундтреком к документальному фильму о Петриковке, то и клип Тарас к ней Боровок также решил создать в этом селе на Днепропетровщине, которое является колыбелью Петриковской росписи.

«Песня, которую я сейчас написал, об украинском искусстве, творческой украинской натуре, о нашей классной искренней душе. Она станет саундтреком к документальному фильму о Петриковке. Ведь и сам поселок, и знаменитая роспись – часть нашего генетического кода, национальной идентичности. Надо было сделать, чтобы звучало гармонично. Чтобы песня лилась, как ручеек. Была совершенной, как и вышиванка», – рассказал Тарас Боровок.

Мастер Юлия Груниста рассказала: было интересно и ответственно присоединиться к творческому процессу.

«Война оставила свой отпечаток. Но мы продолжаем нести красоту. Рисуем открытки для наших защитников с пожеланиями. А еще наше искусство стало арт-терапией. Прежде всего, для детей, приехавших из зоны боевых действий», – сказала она.

Новости Днепра про Настоящий хит: клип на песню

Новости Днепра про Настоящий хит: клип на песню

«Мне однажды приснился сон, что когда я напишу 50-ю песню – будет победа. Рассказал это друзьям. Они сказали: «Бегом на студию работать. Какую-то еду мы будем тебе приносить», – сказал Тарас Боровок.

Песня вместе с видеодоработкой вскоре появится на ютуб-канале автора.

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