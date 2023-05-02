Настоящая весна: сегодня днепрян ждет хорошая погода

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре будет весь день держаться ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +5°. До обеда столбики термометра будут показывать до +15°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Зонт сегодня не понадобится!

В мае украинцев ожидает несколько геомагнитных всплесков.

Обязательно захватите с собой зонт!

Захватите с собой зонт!

В Днепре завершают асфальтирование Амурского моста, являющегося одним из основных…

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