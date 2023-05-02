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Настоящая весна: сегодня днепрян ждет хорошая погода

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Настоящая весна: сегодня днепрян ждет хорошая погода

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре будет весь день держаться ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +5°. До обеда столбики термометра будут показывать до +15°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 2 мая:

  • Если идет дождь, то июнь будет теплым и солнечным.
  • Теплая погода в этот день сулит похолодание в конце месяца.
  • Береза раньше клена распустилась – к засушливому лету.

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