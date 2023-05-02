Настоящая весна: сегодня днепрян ждет хорошая погода

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре будет весь день держаться ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +5°. До обеда столбики термометра будут показывать до +15°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 2 мая:
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Обязательно захватите с собой зонт!
В мае украинцев ожидает несколько геомагнитных всплесков.
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