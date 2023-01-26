Наследство в миллион: кем приходится Залужному завещавший ему деньги украинец из США

В своем материале журналисты ссылались на рассказ семьи украинского американца Григория Степанца. Позже Национальный банк подтвердил, что деньги Залужный перевел на специальный счет для сбора средств на нужны армии еще 5 января 2023 года.
Как оказалось, Григорий Степанец не родственник Валерию Залужному. Известный ученый родился в Виннице за несколько лет до начала Второй мировой войны. Позже он сначала окончил школу с отличием, а потом и получил степень магистра по математике, химии и стал кандидатом наук по физической химии. Работал в нескольких учреждениях старшим системным программистом и аналитиком. Последнюю свою должность – в Геофизическом научно-исследовательском институте в Москве он потерял после того, как подписал письмо в поддержку диссидентов. В 1989 году получил право на выезд из СССР и улетел в США, где начал работать в корпорации Mikrosoft и вместе с коллегой изобрел патент на декодирование кодов данных переменной длины. Скончался Григорий Степанец в возрасте 85 лет.
По словам родственников Степанца, он очень любил Украину. Кроме средств, которые он завещал генералу Залужному, он также оставил по 2 миллиона долларов двум украинским учебным заведениям – Киево-Могилянской академии и Украинскому католическому университету. Наследство стало для Валерия Залужного неожиданностью.
«Я всю жизнь отдал Вооруженным силам. И не сомневался, что должен делать с наследством. Последняя воля господина Григория, очевидно, заключалась в том, чтобы поддержать в моем лице украинское войско. Благодарен всем, кто помогает Вооруженным силам Украины. И благодарен моей семье за понимание», — так получение наследства прокомментировал Валерий Залужный для издания «УП».
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