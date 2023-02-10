Наши защитники показали, как горят дроны, сбитые ночью над Днепропетровщиной

В ночь на 10 февраля враг атаковал Днепропетровщину дронами-камикадзе и ракетами.

Как сообщили в воздушном командовании «Схід», все БПЛА, летевшие на нашу область, были сбиты.

Информацию подтвердил Днепровский городской совет:

Ночью раздавались сирены и были слышны взрывы. Вечером 9 февраля страна-террорист россия запустила в направлении нашей области несколько групп шахедов. Затем враг использовал ракеты. Благодаря нашим силам ПВО все они были сбиты. Наш город цел и невредим, – сообщили в пресс-службе.

Также наши защитники опубликовало видео, на котором видно, как горит сбитый дрон-камикадзе.

Напомним, в Днепре из-за угрозы ракетного удара остановили электротранспорт.

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