Наши – лучшие: днепрянин Михаил Кохан стал победителем Кубка Европы по метаниям

У Португальському місті Лейрія відбувся Кубок Європи з метань.

Четыре золота и одно серебро – столько наград выиграли украинцы на Кубке Европы по метаниям, который 11-12 марта прошел в Лейрии (Португалия).

С этим показателем наша команда заняла первое место в медальной таблице. Но не только количество и качество наград оставят положительное воспоминание о выступлении украинцев, но и результаты, которые показали наши победители.

Днепровский спортсмен стал победителем Кубка, завоевав золотую медаль в категории U-23 по метанию молота, результат – 75,80 м.

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