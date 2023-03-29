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  • Нашли в двух метрах от берега: на Днепропетровщине спасатели нашли тело мужчины

Нашли в двух метрах от берега: на Днепропетровщине спасатели нашли тело мужчины

Сегодня 21:15
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29 марта в 14:38 в Службу спасения «101» от полицейских поступило сообщение, что в селе Никольское-на-Днепре Солонянской поселковой территориальной общины Днепровского района, на поверхности реки Днепр обнаружено тело мужчины.

Новости Днепра про Нашли в двух метрах от берега: на Днепропетровщине спасатели нашли тело мужчины

 
По вызову направлены спасатели поселка городского типа Соленое.
 
На месте спасатели обнаружили тело мужчины в воде в 2 метрах от берега.
 
С помощью оборудования чрезвычайники достали тело мужчины (личные данные устанавливаются), доставили на берег и передали сотрудникам полиции.
 
К месту происшествия привлечены 5 человек личного состава и 1 единица техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

 

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