Нашли в двух метрах от берега: на Днепропетровщине спасатели нашли тело мужчины

К месту происшествия привлечены 5 человек личного состава и 1 единица техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

С помощью оборудования чрезвычайники достали тело мужчины (личные данные устанавливаются), доставили на берег и передали сотрудникам полиции.

На месте спасатели обнаружили тело мужчины в воде в 2 метрах от берега.

29 марта в 14:38 в Службу спасения «101» от полицейских поступило сообщение, что в селе Никольское-на-Днепре Солонянской поселковой территориальной общины Днепровского района, на поверхности реки Днепр обнаружено тело мужчины.

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