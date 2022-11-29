Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Нашла в центре Днепра: в яхт-клубе появился новый пернатый житель

Сегодня 19:20
просмотров

В яхт-клубе "Сич" появился новый житель.

Новости Днепра про Нашла в центре Днепра: в яхт-клубе появился новый пернатый житель

Днепрянка Илона Караванская нашла в центре Днепра маленького фазана.

Женщина не знала, потерял ли кто-нибудь пернатого, или он сам откуда-то сбежал. Поэтому, чтобы спасти птичку, женщина решила отдать ее в яхт-клуб «Сич».

Новости Днепра про Нашла в центре Днепра: в яхт-клубе появился новый пернатый житель

Сейчас фазан чувствует себя свободно и спокойно.

Новости Днепра про Нашла в центре Днепра: в яхт-клубе появился новый пернатый житель

Напомним, ранее мы писали, что в парке Гагарина в Днепре заметили домашнего кролика.

Читайте также:

Новости Днепра про Нашла в центре Днепра: в яхт-клубе появился новый пернатый жительУкраїнська Новости Днепра про Нашла в центре Днепра: в яхт-клубе появился новый пернатый жительРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Можно давать свет в дома украинцев по 5-6 часов в день, — Шмыгаль
    Новости Днепра
    Сегодня 20:05
    Можно давать свет в дома украинцев по 5-6 часов в день, — Шмыгаль

    В Украине сложилась сложная ситуация с электроснабжением, но есть возможность…

    В Днепропетровской области столкнулись Daewoo и Ford: пострадали 3 человека
    Новости Днепра
    Сегодня 17:40
    В Днепропетровской области столкнулись Daewoo и Ford: пострадали 3 человека

    Сегодня, 29 ноября, в 12:19 на линию «101» сообщили, что…

    Предложил сладости: на Днепропетровщине 35-летний мужчина развращал 5-летнего мальчика
    Новости Днепра
    Сегодня 17:09
    Предложил сладости: на Днепропетровщине 35-летний мужчина развращал 5-летнего мальчика

    В сентябре 2022 года 35-летний житель Днепровского района совершил развратные…

    Голова будет болеть несколько дней подряд: календарь магнитных бурь в декабре 2022
    Новости Днепра
    Сегодня 15:03
    Голова будет болеть несколько дней подряд: календарь магнитных бурь в декабре 2022

    В декабре 2022 года ожидаются магнитные бури средней и слабой…

    Последние новости

    Можно давать свет в дома украинцев по 5-6 часов в день, — Шмыгаль
    Можно давать свет в дома украинцев по 5-6 часов в день, — Шмыгаль

    В Украине сложилась сложная ситуация с электроснабжением, но есть возможность давать свет в домах по 5-6 часов в день.

    Сегодня 20:05
    0
    просмотров
    Будет ли работать электротранспорт в Днепре 30 ноября
    Будет ли работать электротранспорт в Днепре 30 ноября

    В среду, 30 ноября, в Днепре электротранспорт снова не будет работать.

    Сегодня 18:30
    0
    просмотров
    На случай блэкаута: где в Днепре можно найти «пункти незламності» (адреса)
    На случай блэкаута: где в Днепре можно найти «пункти незламності» (адреса)

    В Днепре и по всей Украине начали создавать "пункти незламності".

    Сегодня 18:14
    1
    просмотров
    В Днепропетровской области столкнулись Daewoo и Ford: пострадали 3 человека
    В Днепропетровской области столкнулись Daewoo и Ford: пострадали 3 человека

    Сегодня, 29 ноября, в 12:19 на линию «101» сообщили, что на перекрестке улиц Грушевского и Соборной поселка Межевая произошла авария.

    Сегодня 17:40
    0
    просмотров
    На блокпосту под Днепром нацгвардейцы изъяли у водителя целый арсенал оружия
    На блокпосту под Днепром нацгвардейцы изъяли у водителя целый арсенал оружия

    Днепровские гвардейцы задержали водителей, перевозивших оружие.

    Сегодня 17:37
    просмотров
    Круглые «окна» со сменными панелями: как выглядели первые «биг-борды» в Днепре
    Круглые «окна» со сменными панелями: как выглядели первые «биг-борды» в Днепре

    Огромные рекламные конструкции вдоль дорог казалось были всегда. Но раньше «биг-борды» выглядели иначе и размещали их в местах наибольшего скопления людей, где горожане проводили свой досуг и отдыхали.

    Сегодня 17:15
    просмотров
    Предложил сладости: на Днепропетровщине 35-летний мужчина развращал 5-летнего мальчика
    Предложил сладости: на Днепропетровщине 35-летний мужчина развращал 5-летнего мальчика

    В сентябре 2022 года 35-летний житель Днепровского района совершил развратные действия в отношении 5-летнего мальчика.

    Сегодня 17:09
    1
    просмотров
    Главпочтамп в Днепре на Яворницкого вернули государству
    Главпочтамп в Днепре на Яворницкого вернули государству

    Здание Днепровского главпочтампа на проспекте Яворницкого обязали вернуть государству.

    Сегодня 16:36
    просмотров
    Потерялся и замерз: в парке Гагарина в Днепре заметили домашнего кролика
    Потерялся и замерз: в парке Гагарина в Днепре заметили домашнего кролика

    В Днепре потерялся домашний кролик.

    Сегодня 15:55
    просмотров
    Ищут свидетелей: в Днепре на проспекте Гагарина автобус сбил женщину
    Ищут свидетелей: в Днепре на проспекте Гагарина автобус сбил женщину

    В Днепре ищут свидетелей ДТП, которое произошло вблизи торгового центра "Нагорка".

    Сегодня 15:36
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх