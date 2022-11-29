Нашла в центре Днепра: в яхт-клубе появился новый пернатый житель

Днепрянка Илона Караванская нашла в центре Днепра маленького фазана.
Женщина не знала, потерял ли кто-нибудь пернатого, или он сам откуда-то сбежал. Поэтому, чтобы спасти птичку, женщина решила отдать ее в яхт-клуб «Сич».
Сейчас фазан чувствует себя свободно и спокойно.
Напомним, ранее мы писали, что в парке Гагарина в Днепре заметили домашнего кролика.
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