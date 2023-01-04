Нашла людей под завалами: собака-спаситель из Днепра получила почетную награду

Собака, нашедшая людей под завалами разрушенного ракетой дома, получила почетную награду.

Об этом рассказали в пресс-службе Нацгвардии Украины.

Уна – служебная собака днепровских нацгвардейцев. Вместе со своим владельцем она ищет людей под завалами.

Несколько месяцев назад российская ракета попала в жилой квартал Днепра. Тогда военные и спасатели не знали, есть ли под завалами люди, поэтому пришлось обратиться к кинологами. Уна нашла и указала место, где под обломками находились тела погибших.

Но большинство времени Уна проводит в Донецкой области, где вместе с бойцами ищет взрывчатку и помогает в разминировании. В Днепре она была на кратковременном восстановлении, но все равно помогла спасателям.

За это Уну наградили почетным ведомственным отличием — медалью «За отданную службу» третьей степени.

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