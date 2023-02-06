Нашел ключи от квартиры и украл велосипед: в Кривом Роге суд вынес приговор

В Кривом Роге мужчина нашел ключи от чужой квартиры. В поисках добычи он ходил по дому и искал подходящие ключам двери.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Он нанес потерпевшей ущерб на сумму 8133 грн. Велосипед был сдан в ломбард.

К моменту судебного заседания похищенные вещи он вернул, поэтому просил суд строго его не наказывать.

Суд первоначально назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы. В то же время его освободили при условии, что в течение 3 лет он не совершит нового уголовного преступления.

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