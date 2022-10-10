Наша ПВО уничтожила два беспилотника-камикадзе Shahed-136 над Кривым Рогом

Об этом сообщил председатель Одипропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Они были направлены противником для атаки критическо важной инфраструктуры района. Два беспилотника-камикадзе Shahed-136 удалось сбить нашей ПВО.
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