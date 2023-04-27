Наркодилеров «крышевал» полицейский: на Днепропетровщине задержали супругов

Сотрудники Государственного бюро расследований и Национальной полиции разоблачили правоохранителя и четырех гражданских, наладивших сбыт метамфетамина.

Мужчина и женщина покупали большие партии метамфитамина, измельчали ​​и фасовали его со своими сообщниками в гараже и в дальнейшем продавали. Этот наркобизнес «крышевал» работник правоохранительных органов. Известно, что за месяц торговли подозреваемые получали около двух миллионов гривен прибыли.

Во время обыска по месту жительства злоумышленников работники ДБР и полицейские изъяли у них наркотиков на 150 тысяч гривен. В настоящее время супруги задержали, другим членам преступной группы решают вопрос о мере пресечения. Делкам грозит до 12 лет заключения.



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