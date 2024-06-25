Нардепу Тищенко сообщили о подозрении по факту произошедших в Днепре событий

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора Украины и Государственного бюро расследований.
Напомним, 20 июня Николай Тищенко во второй раз за месяц приехал в Днепр с «облавой» на ботофермы, в тот же день в сети распространили видео, как его охранники избили и задержали мужчину. Впоследствии выяснилось, что напали на военного Дмитрия «Сын» Павлова, который проходил службу в спецподразделении “KRAKEN”. На момент конфликта в его руках находился маленький ребенок. По данному факту полиция Днепра уже открыла два уголовных производства.
Известно, что военному нанесли телесные повреждения и незаконно удерживали в течение определенного времени.
В связи с событиями нардепу сообщили о подозрении по факту незаконного лишения свободы человека (часть 2 статьи 146 Уголовного Кодекса Украины). Кроме того, сообщено о подозрении еще одному лицу, участвовавшему в противоправных действиях по части 2 статьи 127 и части 2 статьи 146 Уголовного Кодекса Украины.
Во время обыска по месту нахождения нардепа были обнаружены пакеты и коробки, набитые наличными в разной валюте, а также драгоценные часы.
Офис Генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения Тищенко, в виде домашнего ареста.
Продолжаются мероприятия по установлению других лиц, причастных к уголовному преступлению. Следственные действия продолжаются, сообщили в сообщении Офиса Генерального прокурора.
Досудебным расследованием занимается ДБР.
Напомним, ранее мы писали, что на скандал с Тищенко отреагировал Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и отметил, что «такое поведение Тищенко несовместимо со статусом народного депутата»
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