Нардеп Тищенко назвал Днепр «клоакой мошеннических ботоферм»

Одиозного нардепа Николая Тищенко заметили в Днепре. Фото с ним появились в соцсетях.
Впоследствии о своем визите народный избранник сообщил в собственном телеграм-канале, где отметился странным заявлением о Днепре, назвав его «клоакой мошеннических ботоферм».
Тищенко также сообщил, что находится в Днепре вместе со следственно-оперативной группой. Так ли это, и являются ли эти люди правоохранителями пока подтверждения нет.
Яворницкого, 3. Пприветствую из клоаки мошеннических ботоферм – города Днепр. На месте работает следственно-оперативная группа и «ВСК Нацресурс», — написал Тищенко в своем тг-канале.
Отметим, недавно Тищенко заявил о разоблачении шестиэтажной ботофермы во Львове, где также пытался попасть в бизнес-центр, который, по словам нардепа, является мошенническим колцентром. По всей вероятности, в Днепре народный избранник продолжил свою борьбу с аферистами. Ждем более официальных комментариев.
Читайте также:
Автор:
В Днепре расцвело райдерево, которое полезно для здоровья.
В Украине начали тестировать 5G связь. Она имеет массу преимуществ…
Нидерландский благотворительный фонд House of Animals открыл в Днепре госпиталь…
В Днепре несколько неравнодушных женщин помогли мужчине скрыться от работников…
В Днепре расцвело райдерево, которое полезно для здоровья.
В Украине начали тестировать 5G связь. Она имеет массу преимуществ по сравнению с сетями предыдущих поколений: от низкого энергопотребления до более быстрой передачи данных. С 2019 года во многих странах мира постепенно происходит переход на мобильные сети 5G. Но все…
На Волыни задержали мужчину, который пытался попасть в Польшу через кустарники на границе.
Нидерландский благотворительный фонд House of Animals открыл в Днепре госпиталь неотложной помощи животным, пострадавшим из-за войны.
В Днепре несколько неравнодушных женщин помогли мужчине скрыться от работников территориального центра комплектования.
В парке Шевченко цветет яркий цветок.
В Днепре 1 и 2 июня состоится открытие сезона-2024 в аквапарке Happy Day.
Пограничники Украины поймали мужчину, который, несмотря ни на что, пытался попасть к невесте.
В Днепре 1 июня детей с родителями приглашают на Дни открытых дверей в художественные школы.
Самый маленький борщ в Украине приготовил известный повар.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!