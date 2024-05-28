Нардеп Тищенко назвал Днепр «клоакой мошеннических ботоферм»

Тищенко сделал странное заявление о Днепре.

Одиозного нардепа Николая Тищенко заметили в Днепре. Фото с ним появились в соцсетях.

Впоследствии о своем визите народный избранник сообщил в собственном телеграм-канале, где отметился странным заявлением о Днепре, назвав его «клоакой мошеннических ботоферм».

Тищенко также сообщил, что находится в Днепре вместе со следственно-оперативной группой. Так ли это, и являются ли эти люди правоохранителями пока подтверждения нет.

Яворницкого, 3. Пприветствую из клоаки мошеннических ботоферм – города Днепр. На месте работает следственно-оперативная группа и «ВСК Нацресурс», — написал Тищенко в своем тг-канале.

Отметим, недавно Тищенко заявил о разоблачении шестиэтажной ботофермы во Львове, где также пытался попасть в бизнес-центр, который, по словам нардепа, является мошенническим колцентром. По всей вероятности, в Днепре народный избранник продолжил свою борьбу с аферистами. Ждем более официальных комментариев.

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