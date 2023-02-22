Нардеп Трухин пошел на соглашение со следствием и признал, что предлагал взятку полицейским

Народный депутат Александр Трухин согласился заключить соглашение о признании своей виновности по делу о попытке подкупа полицейских в августе 2021 года.

Об этом сообщили на онлайн-трансляции заседания САП.

Отмечается, что соглашение подпишут между нардепом и главным прокурором по этому делу. Согласно этому документу, Александр Трухин признает свою вину и должен перевести 6 миллионов гривен на счет проекта United24, а именно на «Армию дронов». Кроме этого, он должен заплатить штраф в 68 тысяч гривен. Это максимальная сумма штрафа по статье, по которой рассматривают дело Трухина.

Залог, который депутат вносил во время следствия, тоже перечислят на ВСУ – это 49,6 тысяч гривен.

Отметим, что это соглашение еще предстоит одобрить суду, если он решит, что оно отвечает интересам общества. После того, как приговор вступит в силу, Трухин потеряет мандат нардепа.

Что предшествовало? 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе произошло ДТП, участником которого был нардеп от «Слуги народа» Александр Трухин. В результате аварии травмировались шесть человек, среди них двое детей и председатель комитета федерации футбола Лучано Лучи. Сначала Трухин отрицал свою причастность к аварии. Позже «Украинская правда» опубликовала записи с камер полицейских, которые приехали на место ДТП, где фигурирует Трухин. Тогда депутат предлагал «тихонько уйти в лес», а затем обещал отблагодарить правоохранителей за их «сотрудничество» с ним. После этого видео Трухина исключили из партии «Слуга Народа». А генпрокурор Ирина Венедиктова поручила НАБУ возбудить уголовное дело в отношении политика, по статье о взяточничестве. В сентябре 2022-го Трухину сообщили о подозрении в попытке подкупа полицейских. Трухин заявил, что добровольно явился на вручение подозрения, а также пообещал сотрудничать со следствием и участвовать во всех следственных действиях.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: