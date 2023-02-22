Нардеп Трухин пошел на соглашение со следствием и признал, что предлагал взятку полицейским

Что предшествовало?
23 августа 2021 года на Бориспольской трассе произошло ДТП, участником которого был нардеп от «Слуги народа» Александр Трухин. В результате аварии травмировались шесть человек, среди них двое детей и председатель комитета федерации футбола Лучано Лучи.
Сначала Трухин отрицал свою причастность к аварии.
Позже «Украинская правда» опубликовала записи с камер полицейских, которые приехали на место ДТП, где фигурирует Трухин. Тогда депутат предлагал «тихонько уйти в лес», а затем обещал отблагодарить правоохранителей за их «сотрудничество» с ним.
После этого видео Трухина исключили из партии «Слуга Народа». А генпрокурор Ирина Венедиктова поручила НАБУ возбудить уголовное дело в отношении политика, по статье о взяточничестве.
В сентябре 2022-го Трухину сообщили о подозрении в попытке подкупа полицейских. Трухин заявил, что добровольно явился на вручение подозрения, а также пообещал сотрудничать со следствием и участвовать во всех следственных действиях.
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