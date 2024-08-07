Наплывной причал на набережной Днепра вел в теплоход-ресторан: уникальное фото

Журналисты dnepr.info узнали как в Днепре в 1970-х годах выглядели теплоходы-рестораны.
Для того, чтобы большой теплоход мог причалить к набережной на воде возводили специальный временный причал, поскольку у самого спуска к воде было довольно мало воды для таких больших суден и они попросту не могли там пришвартоваться. По такому «понтону» к теплоходам доставляли необходимую продукцию, а позже по ним к своим столикам шли посетители заведения на воде.
В частности, в середине 1970-х годов возле набережной стоял корабль-ресторан. На самом верху была ажурная вывеска с названием, правда оно не сохранилось. Как отмечает в своей книге «Зодчие Днепропетровска» автор Игорь Родионов, ресторан-пароход, пришвартованный у набережной Днепра когда-то принадлежал румынскому королю Михаю. Когда он попал в Днепр, его назвали «Чайкой» и приспособили в качестве небольшой базы-отдыха, где можно было отметить какое-либо торжество. В начале 1990-х теплоход порезали на металлолом.
Когда ресторан-теплоход временно отчаливал от причала и тогда он использовался теми, кто отправлялся в путешествие по реке на прогулку на катере. Маршрут последних проходил до Приднепровска, к Старому мосту, а потом снова к набережной.
Позже у парапетов на набережной поработали драги и углубили дно. Таким образом, необходимость во временных причалах-понтонах отпала.
фото: Н. Кошелев, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
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