Нападение на женщину и ребенка в селе Космач Ивано-Франковской области спровоцировали фейки о «раздаче повесток приезжими»

6 февраля в селе Космач Ивано-Франковской области около сотни жителей напали на автомобиль и избили женщину с 6-летней дочерью, потому что думали, что она "наводчица военкома".

В результате инцидента врачи диагностировали у 6-летней девочки ушиб мягких тканей носа, а у ее 24-летней матери – вероятную закрытую черепно-мозговую травму. Также пострадала еще одна женщина. Детали нападения читайте ТУТ!

В полиции назвали это столкновением между гражданами и возбудили уголовное производство по ч. 2. ст. 296 (Хулиганство, совершенное группой лиц).

Позже в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что нападение в Космаче спровоцировали фейковые сообщения в соцсети о том, что планируется раздача повесток приезжими женщинами.

6 февраля жительницы Космача в Ивано-Франковской области организовали блокпост, на котором нападали на автомобили. Две женщины и девочка получили телесные повреждения. Беспорядки в Космаче были вызваны фейковыми сообщениями о том, что планируется раздача повесток приезжими женщинами. Антимобилизационная истерия в соцсетях инспирирована российскими спецслужбами. Их цель – раскол украинского общества и дестабилизация украинского тыла, – сообщили в Центре.

Еще раз подчеркиваем: доверяйте только официальным источникам информации!

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